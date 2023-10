Πολιτική

Μητσοτάκης για Μπελέρη: Nα ορκιστεί ο δήμαρχος Χειμάρρας

Ηχηρό μήνυμα έστειλε απο τα Τίρανα ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς την Αλβανική κυβερνηση για την υπόθεση Μπελέρη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα στα Τίρανα με εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Βασίλης Κάγιος, Πρόεδρος ΔΕΕΕΜ-Ομόνοια, Βαγγέλης Ντούλες, Βουλευτής, Πρόεδρος ΚΕΑΔ, Θανάσης Πότσης, Πρόεδρος Ένωσης Βλάχων Αλβανίας και Σίλβια Μπούρμπο, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ομόνοιας και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χειμάρρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα κυριότερα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Εθνική Μειονότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού επισήμανε ότι η Αλβανία έχει κάνει «δυστυχώς σημαντικές υποχωρήσεις» στον σεβασμό του κράτους δικαίου, σημείωσε πως «τονίζω τον σεβασμό μου στην ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης, δεν είναι δουλειά μου να παρέμβω στο έργο της, όμως θέλω να τονίσω ότι ο Φρέντι Μπελέρης έχει δικαιώμα να ορκιστεί έστω και προφυλακισμένος και αυτό το προβλέπε η αλβανική έννομη τάξη»,.

«Είναι σημαντικό να ορκιστεί ο δήμαρχος Χειμάρρας ώστε να φύγει η σημαντική σκιά που επηρεάζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ελπίζω και εύχομαι το πρόβλημα να λυθεί σε πνεύμα καλής συνεργασίας χωρίς να επηρεάζει τις σχέσεις των δύο κρατών» συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός διευκρινίζοντας ότι «θα συζητήσω το θέμα αυτό με τον Έντι Ράμα».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά και αταλαντευτα την ενταξιακή προοπτική των χωρών των δυτικών Βαλκανίων υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος και απαιτεί από τις χώρες αυτές σημαντικές προσαρμογές στο ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική αναφορά σε «μια αρχή που είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι ο σεβασμός του κράτους δικαιου. Ένας σεβασμός που πρέπει να δηλώνεται σε όλες τις εκφάνσεις του οργανωμένου κράτους όλων των χωρών».

