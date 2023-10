Κόσμος

Ισραήλ – Χαμάς: Μπαράζ ρουκετών πλήττει ισραηλινές πόλεις

Σειρήνες ήχησαν και στην Ιερουσαλήμ Διακόπηκε η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου και οι βουλευτές μπήκαν σε καταφύγιο.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε σήμερα πως εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών εναντίον της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ «σε απάντηση για τη στόχευση αμάχων».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σειρήνες ήχησαν επίσης στη μητρόπολη Τελ Αβίβ και σε πολλές πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Σειρήνες ήχησαν και στην Ιερουσαλήμ και η συνεδρίαση της ολομέλειας της Κνεσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) που βρισκόταν σε εξέλιξη διεκόπη, οι Ισραηλινοί βουλευτές μπήκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στην ισραηλινή τηλεόραση

Ισραηλινές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα και η εκτόξευση ρουκετών σε ισραηλινό έδαφος συνεχίζονται καθημερινά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση στις 7 Οκτωβρίου.

Πάνω από 2.750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα και πάνω από 1.400 στο Ισραήλ. Εκατοντάδες μεταξύ αυτών είναι άμαχοι και παιδιά.

