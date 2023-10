Αθλητικά

ΑΕΚ – Λούντβιχσμπουργκ: Πρεμιέρα με το… δεξί στο BCL

Σε μια αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι σε όλη του τη διάρκεια, η Ένωση κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Γερμανούς.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League, καθώς επικράτησε 84-79 της Λούντβιχσμπουργκ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων. Ο Κουζμίνσκας ήταν πρώτος σκόρερ της Ένωσης με 15π., ενώ καθοριστική συμβολή είχε ο Χολ με 12π. και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 44-43, 61-61, 84-79

Όπως φαίνεται και από τα επί μέρους σκορ των δεκαλέπτων, το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι «πόντο με πόντο». Από το ξεκίνημα φάνηκε ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να επιβάλει το ρυθμό της, αφού στο 5-0 της ΑΕΚ, οι Γερμανοί απάντησαν με ένα 19-7 και προηγήθηκαν 19-12 στη μεγαλύτερη υπέρ τους διαφορά. Η Ένωση είχε σε καλή μέρα τους ΜάκΛεμορ και Κουζμίνσκας, όμως δεν είχε το μακρινό σουτ (μόλις 2/12 τρίποντα). Παράλληλα, αδυνατούσε να βρει το «φάρμακο» για την επιθετική «βουλιμία» του Μπούι και την υπεροπλοία του Γκρέιβς κάτω από το καλάθι.

Το «χλιαρό» ξεκίνημα της ΑΕΚ στο 4ο δεκάλεπτο έφερε τους φιλοξενούμενους σε θέση ισχύος, όταν με σερί 8-1 και πρωταγωνιστή τον Εντίγκιν προηγήθηκαν 69-62 με 6,5 λεπτά να απομένουν. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Λάνγκστον Χολ και με εκπληκτική παρουσία σε άμυνα και επίθεση, ηγήθηκε της αντεπίθεσης της ΑΕΚ και σε επί μέρους σκορ 13-4, μετατρέποντας το σε βάρος της 68-75 στο 36:30 σε προβάδισμα 81-79, 38 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Ο Μέλσον αστόχησε στο καθοριστικό δίποντο και ο Κουζμίνσκας με κάρφωμα «υπέγραψε» την «κιτρινόμαυρη» νίκη με 84-79.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Βούλιτς, Μάνιστε

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Φλιώνης 2, Κουζμίνσκας 15, ΜάκΛεμορ 13 (1), Νετζίπογλου 6, Τίλμαν 14, Χατζηδάκης 3, Χολ 12, Καμπενγκέλε 8, Κουζέλογλου 2, ΜακΡέι, Ραντλ 9 (1)

Λούντβιχσμπουργκ (Τζόσουα Κινγκ): Μπούι 13 (3), Εντίγκιν 15 (1), Γκρέιβς 17 (1), Λιούις 5 (1), Πόλας 2, Μπάρε 4, Τσάιλντς 9 (1), Χάμοντ 10 (2), Μέλσον 4, Πάτρικ

