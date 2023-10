Κόσμος

Βρυξέλλες: Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση

Ανάληψη της ευθύνης για το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά των Βρυξελλών.

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση σήμερα στο κανάλι της στο Telegram, αναφέροντας ότι ένας από τους μαχητές της πραγματοποίησε την επίθεση που σκότωσε δύο ανθρώπους.

Ένας άνδρας που θεωρείτο ύποπτος για τον πυροβολισμό δύο Σουηδών οπαδών ποδοσφαίρου και για τον τραυματισμό ενός άλλου στις Βρυξέλλες, ήταν ένας 45χρονος Τυνήσιος, του οποίου η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε το 2020, αλλά αυτός συνέχισε να ζει παράνομα στο Βέλγιο, σύμφωνα με Βέλγους αξιωματούχους.

Έπειτα από ολονύκτιο ανθρωποκυνηγητό, η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα χθες το πρωί τον ύποπτο που βρισκόταν σε καφετέρια της περιοχής Σερμπέκ, στο βόρειο τμήμα των Βρυξελλών.

