Κόσμος

Βρυξέλλες: Νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκε κοντά του το όπλο με το οποίο σκότωσε δύο άτομα. Πού εντοπίστηκε νεκρός ο δράστης.

-

Νεκρός από τα πυρά αστυνομικών έπεσε ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες.

Ο 45χρονος πυροβολήθηκε στο προάστιο των Βρυξελλών Σκάρμπεκ, μέσα σε ένα καφέ. Βρέθηκε κοντά του το όπλο με το οποίο σκότωσε δύο οπαδούς της εθνικής Σουηδίας.

Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το πρόσωπο που εντοπίστηκε και πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη συνοικία Schaerbeek των Βρυξελλών την Τρίτη είναι ο ένοπλος που σκότωσε δύο Σουηδούς πολίτες στη βελγική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός RTBF στον ιστότοπό του. Ο δράστης των φονικών επιθέσεων είναι νεκρός, σύμφωνα με τον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF. Να αναφέρουμε ότι το όπλο που βρέθηκε κοντά του ταιριάζει με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, όπως δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Annelis Verlinden στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT.

Verdachte dodelijke aanslag Brussel zou zijn neergeschoten in Schaarbeek, identificatie moet dat nog bevestigenhttps://t.co/S96hu8oJXo #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) October 17, 2023

Ο δήμαρχος της βελγικής πρωτεύουσας Φιλίπ Κλόουζ σχολίασε νωρίτερα στην τηλεόραση BFM, ότι ο ύποπτος πιθανόν να έχει εξουδετερωθεί, μετά από αναφορές για τον εντοπισμό του σε καφέ στην περιοχή Schaerbeek των Βρυξελλών.

Ο δράστης, ο οποίος ζήτησε ανεπιτυχώς άσυλο στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019, ήταν γνωστός στην αστυνομία για λαθρεμπόριο ανθρώπων και παράνομη διαμονή στη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουίκενμπορν σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την Τρίτη.

O πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι Τυνησιακής καταγωγής και διέμενε παράνομα στο Βέλγιο.

Ο κ. Ντε Κρόο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Δήλωσε πως είχε επικοινωνία με τον Σουηδό ομόλογό του. Τόνισε επίσης ότι την έρευνα διενεργεί η ομοσπονδιακή εισαγγελία, λόγω του πιθανού τρομοκρατικού κινήτρου.

Η βελγική αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ έχει στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: Ο Μπάιντεν σε Ισραήλ και Αμάν

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα