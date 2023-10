Αθλητικά

Μπενζεμά - Γαλλία: Υπουργός τον καταγγέλλει για σχέσεις με Ισλαμιστές τρομοκράτες

Αναμένεται απάντηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή στις κατηγορίες.

Σοκ έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο η δήλωση του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος είπε στο CNews ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, έχει σχέσεις με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στη χώρα!

???? | ULTIMA HORA: El ministro de Interior de Francia acusa a Benzema de tener vinculos con una organizacion islamica considerada terrorista en Francia: «El senor Karim Benzema tiene vinculos notorios con los Hermanos Musulmanes». pic.twitter.com/mz8U2nsO8E — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 17, 2023

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNews, ο κ. Νταρμανέν κατηγόρησε τον Benzema για δεσμούς με μια ομάδα με την ονομασία Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από πολλές χώρες.

«Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει περιβόητους δεσμούς, όπως όλοι γνωρίζουμε, με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΣ.

Ο Μπενζεμά δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση στον κ. Νταρμανέν, αν και αυτό δεν αναμένεται να αργήσει. Ο πρώην επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν απέφυγε ποτέ να μιλήσει και είναι απίθανο να αλλάξει τώρα την προσέγγισή του.

