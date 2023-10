Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν προσγειώθηκε στο Ισραήλ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποδέχθηκε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

-



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφθασε στο Ισραήλ, ξεκινώντας μια επίσκεψη διαβούλευσης για τον κλιμακούμενο πόλεμο στη Γάζα, ανέφερε δημοσιογράφος του Reuters που βρίσκεται πάνω στο Air Force One.

Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο εν μέσω ισχυρού αποσπάσματος ασφαλείας, ο Μπάιντεν αγκάλιασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην πίστα του αεροδρομίου. Μίλησαν για λίγο προτού αναχωρήσουν επιβαίνοντας σε αυτοκινητοπομπή.

«Καλωσορίσατε κύριε πρόεδρε, ο Θεός να σας έχει καλά που προστατεύετε το έθνος του Ισραήλ», είπε ο Χέρτζογκ στον Μπάιντεν, σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού προέδρου.

Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να του υποβάλει τα συλλυπητήριά του έπειτα από μια φονική έκρηξη σε νοσοκομείο στη Γάζα και να εκφράσει την υποστήριξή του στις "νόμιμες προσδοκίες" των Παλαιστινίων.

Ο Μπλίνκεν, που βρισκόταν στο Αμάν στο πλαίσιο περιοδείας στην περιοχή, επικοινώνησε τηλεφωνικά αργά χθες, Τρίτη, με τον Αμπάς "προκειμένου να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήριά του για τους αμάχους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη" στο νοσοκομείο 'Αχλι Άραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)