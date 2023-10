Οικονομία

Στουρνάρας στους FT: Κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η οικονομία της Ευρώπης λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

-

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα μπορούσε να προκαλέσει στασιμοπληθωρισμό στην Ευρωζώνη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος μιλώντας στους Financial Times, o πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την οικονομία της Ευρώπης, από διαταραχή στην αγορά ενέργειας μέχρι και την εισροή προσφύγων,.

Δεδομένου ότι η ευρωζώνη συνεχίζει να είναι ένας μεγάλος καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η σύγκρουση «είναι πιθανό να έχει στασιμοπληθωριστικό αντίκτυπο », δήλωσε ο διοικητής της ελληνικής κεντρικής τράπεζας στην εφημερίδα.

Προσέθεσε ότι η αναταραχή στη Μέση Ανατολή άλλαξε την ισορροπία σε βάρος εκείνων που θα επιθυμούσαν οποιαδήποτε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκαν στον απόηχο της μαζικής εισβολής στο Ισραήλ από τη Γάζα από μια παλαιστινιακή ισλαμιστική ομάδα στις 7 Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)