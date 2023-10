Κόσμος

Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτες σε βάση Αμερικανών

Επίθεση με ρουκέτες και drones εξαπολύθηκε σε βάση με αμερικανούς στρατιώτες. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Επίθεση με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε απόψε η βάση Αΐν αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο αξιωματούχους ασφαλείας.

Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν εντός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Η αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ βρίσκεται στη δυτική επαρχία Ανμπάρ.

Τις τελευταίες ημέρες, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες απείλησαν πως θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ εξαιτίας της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στις επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, από τις οποίες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι βάσεις που φιλοξενούσαν στρατεύματα του διεθνούς συνασπισμού γίνονταν συχνά στόχος επιθέσεων με ρουκέτες και drones. Ωστόσο από το καλοκαίρι το 2022, οι επιθέσεις αυτές είχαν καταλαγιάσει. Συνήθως σε τέτοιες επιθέσεις δεν ακολουθούσε ανάληψη ευθύνης. Οι ΗΠΑ απέδιδαν την ευθύνη σε οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη.

Περίπου 2.500 Αμερικανοί και άλλοι 1.000 στρατιωτικοί από χώρες-μέλη του διεθνούς συνασπισμού σταθμεύουν σήμερα σε τρεις βάσεις των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων.

