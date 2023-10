Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο με εγκατάλειψη - Βόλος: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 21χρονος

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε τον 21χρονο αιμόφυρτο στον δρόμο και τράπηκε σε φυγή

Νεαρός από τον Βόλο δίνει σκληρή μάχη προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή ύστερα από τροχαίο με εγκατάλειψη.

Ο 21χρονος στις 20:00 το βράδυ της περασμένης Τρίτης παρασύρθηκε με το μηχανάκι που οδηγούσε από φορτηγό στη γέφυρα της Λαχαναγοράς στο Διμήνι, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης.

Η σύγκρουση ήταν μετωπική και ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο 21χρονος να τραυματιστεί σοβαρά και να φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα στο σώμα του.

Ο Ρομά οδηγός του φορτηγού, εγκατέλειψε τον 21χρονο, αιμόφυρτο στον δρόμο και τράπηκε σε φυγή, ενώ ακόμα δεν έχει εμφανιστεί για να παραδοθεί στις Αρχές.

Οι γιατροί δίνουν άνιση μάχη για να κρατήσουν το νεαρό αγόρι στη ζωή.

Πηγή: thenewspaper.gr

