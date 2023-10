Παράξενα

Πάτρα: Παιδί κλειδώθηκε μέσα σε νεκροταφείο!

Χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών για να μπορέσει το παιδί να βγει εκτός του χώρου του κοιμητηρίου.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, στο νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, άγνωστο πως ένα ανήλικο παιδί κλειδώθηκε εντός του κοιμητηρίου αφού προφανώς βρισκόταν εκεί νωρίτερα και δεν αντιλήφθηκε ότι το νεκροταφείο στη συνέχεια έκλεισε.

Αποτέλεσμα ήταν το παιδάκι να μην μπορεί να βγει και να χρειαστεί η επέμβαση ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

