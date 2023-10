Κοινωνία

ΕΜΠ: εκκενώθηκε κατάληψη μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ (εικόνες)

Επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων σε κτήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που τελούσε υπό κατάληψη.

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης σε χώρο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η ΕΛΑΣ. Ο χώρος αποδόθηκε στις Πρυτανικές Αρχές ενώ, παράλληλα με την επιχείρηση, οι αστυνομικοί συνέδραμαν τις αρμόδιες υπηρεσίες που πραγματοποίησαν εργασίες αποκατάστασης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης, της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι) καθώς και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ και Ο.Π.Κ.Ε..

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την εφαρμογή ειδικών επιχειρησιακών δράσεων με σκοπό την εκκένωση κατειλημμένων δημόσιων χώρων και την απόδοσή τους στους υπεύθυνους, με στόχο την αντιμετώπιση εστιών παραβατικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης σε χώρο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης, της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι) καθώς και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ και Ο.Π.Κ.Ε..

Ο χώρος αποδόθηκε στις Πρυτανικές Αρχές, ενώ, παράλληλα με την επιχείρηση, οι αστυνομικοί συνέδραμαν τις αρμόδιες υπηρεσίες που πραγματοποίησαν εργασίες αποκατάστασης.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής."

Οικονόμου: Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι χώροι έρευνας και εκπαίδευσης

«Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι χώροι έρευνας και εκπαίδευσης και αποδίδονται στους φοιτητές και τους καθηγητές. Δεν υπάρχει η παραμικρή παραμικρή ανοχή σε παραβατικές και βίαιες συμπεριφορές». Αυτό τονίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επιχείρηση εκκένωσης που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Αστυνομία σε χώρο που είχε καταληφθεί στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Οικονόμου:

«Χώρος στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, που είχε επανακαταληφθεί, εκκενώθηκε σήμερα από κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της ΟΠΠΙ, παρουσία του Κοσμήτορα της Σχολής.

Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι χώροι έρευνας και εκπαίδευσης και αποδίδονται στους φοιτητές και τους καθηγητές. Δεν υπάρχει η παραμικρή παραμικρή ανοχή σε παραβατικές και βίαιες συμπεριφορές.

Όσες φορές και αν χρειαστεί, αδιαπραγμάτευτα ενάντια στη βαριοπούλα και κάθε έκνομη δράση».





