Ηράκλειο

Ηράκλειο - Εκκένωση “Ευαγγελισμού”: Επεισόδια σε πορεία αντιεξουσιαστών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση προκλήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου μετά από πορεία αντιεξουσιαστών στον απόηχο της εκκένωσης από την Αστυνομία, της κατάληψης της πρώην κλινικής Ευαγγελισμός

-

Φωνές και ρίψη αντικειμένων στο κτήριο της οδού Ανδρόγεω, όπου εξελισσόταν ημερίδα για τη Βιολογική Γεωργία

Ένταση προκλήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, ενώ ήταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση των αντιεξουσιαστών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης του Ευαγγελισμού.

Η ατμόσφαιρα στο κέντρο ήταν από νωρίς "ηλεκτρισμένη", με την ημερίδα για τη Βιολογική Γεωργία του Λ.Αυγενάκη στο κτήριο Ανδρόγεω από τη μία, την διαμαρτυρία στα Λιοντάρια από την άλλη ... και "στη μέση" οι τουρίστες και ο κόσμος που περιδιάβαιναν στο κέντρο.

Κάποια στιγμή άτομα από τη συγκέντρωση μετακινήθηκαν έξω από το κτίριο της οδού Ανδρόγεω όπου άρχισαν να φωνάζουν και να πετούν αντικείμενα. Επενέβη αστυνομική δύναμη και έγινε ρίψη δακρυγόνων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή αντιεξουσιαστές που εισήλθαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω, εγκλωβίστηκαν σε αυτό, καθώς έξω από το κτήριο βρίσκονταν διμοιρίες των ΜΑΤ και στον όροφο κόσμος που παρακολουθούσε την ημερίδα για την βιολογική γεωργία. Όπώς αναφέρεται, άτομα από το ακροατήριο δεν επέτρεψαν στους αντιεξουσιαστές να ανέβουν στον όροφο, κι ως εκ τούτου κάποιοι βγήκαν στις ταράτσες και διέφυγαν.

πηγή: cretalive.gr





Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)