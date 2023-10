Αθλητικά

Open Αμβέρσας: ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον ημιτελικό

Αποχαιρέτησε στην ημιτελική φάση το European Open στην Αμβέρσα ο Έλληνας τενιστας.

Η πρώτη από τη διπλή αποστολή του Στέφανου Τσιτσιπά στην Αμβέρσα δεν είχε ευτυχή κατάληξη, καθώς ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Αρτούρ Φις, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του European Open, κι έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει κόντρα στον Καζάκο Αλεξάντερ Μπούμπλικ το τρόπαιο στο 250άρι τουρνουά που διεξάγεται στο βελγικό λιμάνι.

Αργότερα, με τον αδελφό του Πέτρο, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό του διπλού της indoor διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση με τον 19χρονο Γάλλο (νο38 στον κόσμο) κρίθηκε στα τάι μπρέικ των δύο σετ, όπου ο Φις είχε την ψυχραιμία να πάρει και τα δύο με 7-6, με τον Τσιτσιπά να παίρνει πέντε και τέσσερις πόντους, αντίστοιχα, στα decider.

Η σημερινή ήταν η πρώτη αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Φις, ο οποίος έπαιξε καταπληκτικό τένις αυτή την εβδομάδα κι εξασφάλισε ήδη άνοδο μίας θέσης λόγω της πορείας του, ενώ, σε περίπτωση που την Κυριακή (22/10) κατακτήσει τον τίτλο, τότε θ' ανέβει στο νo 34.

