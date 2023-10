Αθλητικά

ΗΠΑ - F1 Grand Prix: Ο Φερστάπεν κυρίαρχος στον αγώνα σπριντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασυγκράτητος ο παγκόσμιος πρωταθλητής, μετά την απογοητευτική κατάταξη του στους προκριματικούς, επικράτησε στον αγώνα σπρίντ στο Όστιν.

-

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ενα, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), επικράτησε άνετα στον αγώνα σπριντ του Grand Prix, που διεξάγεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πίστα του Οστιν.

Ο Ολλανδός οδηγός, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, άφησε πίσω του τον Βρετανό, Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) και τον Μονεγάσκο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari).

Ο Φερστάπεν «πήρε εκδίκηση» για την απογοητευτική απόδοση του και την έκτη θέση κατά την διάρκεια των προκριματικών του Grand Prix, παραμένοντας επικεφαλής από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα σπριντ. Και για να συμβεί αυτό, χρειάσθηκε να... αποκρούσε μία δυναμική επίθεση από τον Λεκλέρκ πριν την πρώτη στροφή.

«Ήταν λίγο... σφιχτά στην πρώτη στροφή, αλλά άφησα αρκετό χώρο και μετά μπόρεσα να τρέξω τον αγώνα μου. Ο ρυθμός του αυτοκινήτου ήταν πολύ καλός σήμερα και θα το χρειαστώ και αύριο (σ.σ. Κυριακή), εκκινώντας από την έκτη θέση γιατί θέλω να κερδίσω και το Γκραν Πρι», είπε ο Ολλανδός «πιλότος», λίγο μετά τον τερματισμό.

Η κατάταξη των πρώτων δέκα οδηγών στον αγώνα σπριντ, έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) - 31:30.849 Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) - 31:40.314 Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) - 31:48.836 Λάντο Νόρις (McLaren-Mercedes) - 31:49.712 Σέρχιο Πέρες (Red Bull) - 31:53.777 Κάρλος Σάϊνθ Τζ. (Ferrari) - 31:59.156 Πιέρ Γκασλί (Alpine-Renault) - 32:03.252 Τζορτζ Ράσελ (Μercedes) - 32:05.099 Αλεξάντερ Αλμπον (Williams-Mercedes) - 32:05.416 Οσκαρ Πιάστρι (McLaren-Mercedes) - 32:13.252

Η κατάταξη των οδηγών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα:

Μαξ Φερστάπεν: 441 βαθμοί-Πρωταθλητής Σέρχιο Πέρες: 228 Λιούις Χάμιλτον: 201 Φερνάντο Αλόνσο: 183 Κάρλος Σάϊνθ Τζ.: 156 Σαρλ Λεκλέρκ: 151 Λάντο Νόρις: 141 Τζορτζ Ράσελ: 133 Οσκαρ Πιάστρι: 83 Πιέρ Γκασλί: 48 Λανς Στρολ: 47 Εστεμπάν Οκόν: 44 Αλεξάντερ Αλμπον: 23 Βάλτερι Μπότας: 10 Νίκο Χούλκενμπεργκ: 9 Ζου Γκουανγιού: 6 Κέβιν Μάγκνουσεν: 3 Γιούκι Τσουνόντα: 3 Λίαμ Λόουσον: 2 Λόγκαν Σαρτζεαντ: 0 Ντάνιελ Ρικιάρντο: 0 Νικ Ντε Βρις: 0

Η βαθμολογία των κατασκευαστών

Red Bull: 669 βαθμούς-Πρωταθλητής Mercedes: 334 Ferrari: 307 Aston Martin-Mercedes: 230 McLaren-Mercedes: 224 Alpine-Renault: 92 Williams-Mercedes: 23 Alfa Romeo-Ferrari: 16 Haas-Ferrari: 12 AlphaTauri-Red Bull: 5

Ο 19ος αγώνας του πρωταθλήματος, θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου, στις 22:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 21:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαξ Φερστάπεν και μια συνέντευξή του μετά την κατάκτηση του 3ου τίτλου. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη θα πλαισιώσουν οι Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει από τη θέση του οδηγού τις προσπάθειες των συναθλητών του.