Νετανιάχου για Χεζμπολάχ: αν εισέλθει στον πόλεμο θα είναι η καταστροφή του Λιβάνου

Ηχηρό μήνυμα προς την Χεζμπολάχ έστειλε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα την Χεζμπολάχ κατά του ανοίγματος ενός δεύτερου πολεμικού μετώπου με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι αν αυτό συμβεί, θα επιφέρει ισραηλινές επιδρομές ως αντίποινα με “ασύλληπτο” μέγεθος, που θα προκαλέσουν “καταστροφή” στο Λίβανο.

Σε ένα επίσημο αντίγραφο της ενημέρωσης που έκανε ο Νετανιάχου σε άντρες των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ο ίδιος τόνισε: “Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν η Χεζμπολάχ θα αποφασίσει να εισέλθει πλήρως στον πόλεμο της Γάζας”.

Ο πόλεμος αυτός άρχισε μετά από μία καταστροφική συνοριακή επίθεση που έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ενώ είναι ζήτημα “ζωής ή θανάτου” για το Ισραήλ, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Μπλίνκεν προς Ιράν: Η υποστήριξη σε οργανώσεις μπορεί να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ισραήλ

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον διαβλέπει μία δυναμική κλιμάκωσης στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, κυρίως εξαιτίας των ενεργειών του Ιράν και των οργανώσεων τις οποίες υποστηρίζει, στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ δεν επιζητούν την κλιμάκωση, δήλωσε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι περισσότεροι όμηροι θα απελευθερωθούν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.









