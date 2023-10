Πολιτισμός

Αστυπάλαια: Φωτιά στην Παναγία Πορταϊτισσα (εικόνες)

Ποια είναι η έκταση των καταστροφών στην εκκλησία μετά την πυρκαγιά.

Μεγάλης έκτασης ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην μεγάλη ενοριακή Εκκλησία της Παναγίας Πορταΐτισσας στην Αστυπάλαια.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα της Θείας Λειτουργίας από κερί κοντά στο παγκάρι που ακούμπησε σε ύφασμα. Από την πυρκαγιά, υπέστη ζημιές μεγάλο μέρος του μπροστινού μέρους της εκκλησίας, με το τέμπλο και τις εικόνες να διασώζονται.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πιστών που αποκαθήλωσαν τις Ιερές εικόνες και τις έσωσαν, ενω στο σημείο έσπευσε και το το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αστυπάλαιας (SEPPA) με 4 εθελοντές και ενα όχημα.

Πηγή εικόνων: Facebook / ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. SEPPA

