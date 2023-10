Κοινωνία

Κηφισός: Απίστευτο μποτιλιάρισμα μετά από διαδοχικά τροχαία

Τρία τροχαία ατυχήματα έγιναν μέσα σε διάρκεια 40 λεπτών και το ρεύμα προς Πειραιά θύμιζε περισσότερο τεράστιο πάρκινγκ παρά αυτοκινητόδρομο.

Τρία διαδοχικά τροχαία έγιναν απόψε (22/10/2023) στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά σε διάστημα 40 λεπτών και προκλήθηκε τεράστιο μποτιλιάρισμα.

Το πρώτο έγινε στη Λένορμαν όπου και σημειώθηκε καραμπόλα 4 οχημάτων και τραυματίστηκαν ελαφρά 4 οδηγοί.

Το δεύτερο έγινε στις Τρεις Γέφυρες μεταξύ ενός φορτηγού και ενός ΙΧ με αποτέλεσμα υλικές ζημιές.

Το τρίτο έγινε λίγο μετά την έξοδο της Αττικής Οδού μεταξύ ΙΧ και μοτοσυκλέτας. Σε αυτό το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μοτοσυκλέτας.

