Κοινωνία

Έρευνα ΑΝΤ1 για τις σορούς στα “αζήτητα” (βίντεο)

Παρά το γεγονός ότι η ταφή επιτρέπεται 12 ώρες μετά τον πιστοποιημένο θάνατο, στο συγκεκριμένο κοιμητήριο υπάρχουν σοροί για πάνω από 2 χρόνια.

Του Τάσου Τέλλογλου

Στην χώρα μας, οι περισσότεροι νεκροί στα "αζήτητα" καταλήγουν στο νεκροταφείο του Σχιστού.

Η στιγμή του αποχαιρετισμού ενός ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή είναι αφορμή για συμπαράσταση από συγγενείς και φίλους. Στο νεκροταφείο του Σχιστού όμως, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του συνδέσμου δήμων κοιμητηρίου Σχιστού, Δημοσθένης Σταματάτος, ο αριθμός των σωρών που δεν αναζητά κανείς έχει τον τελευταίο καιρό εκτιναχθεί σε αριθμό.

"Πρώτη φορά αντιμετώπισα το πρόβλημα αδήλωτων σωρών στην καταστροφή στο Μάτι το 2018 .Η πυροσβεστική έστελνε τις σωρους από όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας η το ίδιο το Μάτι στο Σχιστο. Από εκεί πήγαιναν στην ιατροδικαστική υπηρεσία", ανέφερε.

Ο Σταματάτος λέει ότι για το φρακάρισμα του νεκροταφείου φταίει ένα γραφείο κηδειών .Αυτό του Σπύρου Δρένη που καλείται συνχά από την αστυνομία να παραλάβει σωρούς τις οποίες αλλοι δεν αναλαμβάνουν.

Ενώ τα αλλα νεκροταφεία της Αθήνας εχουν το πολύ 10 ψυκτικούς θαλάμους το νεκροταφείο του Σχιοστού εχει 70 τετοιους χώρους. Τώρα όμως η διοίκησή του ζητά να πληρώνονται τα εξοδα των ψυγείων για τις σωρούς που μένουν εκεί .Ο Δρένης που πήρε το λογαριασμό λέει ότι οι σωροί δεν του ανήκουν .Ανήκουν στο κρατος. Το κράτος νιπτει τας χείρας του αφου η κηδεία πρέποει να διαταχθεί από εισαγγελέα η αστυνομία αφού αναζητηθούν επί μήνες η χρόνια συγγενείς

Μέχρι αυτό να γίνει θα συνεχίζεται αενάως το γαϊτανάκι με τις σωρούς ανθρώπων που πεθαίνουν μόνοι.

