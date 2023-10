Πολιτική

“Εμφύλιος” στον ΣΥΡΙΖΑ – Ζητεί παράδοση έδρας από τον Κούλογλου

Αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου για την παραίτηση Κούλογλου. Αντιδράσεις και από στελέχη του κόμματος για τις δηλώσεις Κασσελάκη.

Να παραδώσει την έδρα στο κόμμα ζητάνε από τον Στέλιο Κούλογλου πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο ευρωβουλευτής, με επιστολή του, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιείται.

«Να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι εν λόγω πηγές.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1 το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, κλήθηκε να σχολιάσει την παραίτηση Κούλογλου και απάντησε πως: «τον καταλαβαίνω απόλυτα».

«Γιατί να παραδώσει την έδρα; Δεν εξελέγη με το κόμμα Κασσελάκη, εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Ο Νίκος Φίλης, τόνισε επιπλέον πως, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως το ζήτημα θα τεθεί στην Κεντρική Επιτροπή και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει.

Την ίδια έκκληση έκανε και ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", λέγοντας συγκεκριμένα πως, "θα ήθελε να ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα" , αλλά δεν μπορεί να του υποδείξει τι θα κάνει.

«Η κατάσταση στο κόμμα μας είναι δύσκολη», παραδέχθηκε και είπε πως, «πήραμε εντολή για αντιπολίτευση και δεν το κάνουμε».

Σχολιάζοντας τη διαγραφή Τζουμάκα, είπε πως, «ο Κασσελάκης οφείλει να σέβεται το Σύνταγμα του κόμματος.. Ακόμα δεν είναι ‘λευκή σελίδα’, έχει όργανα και πρέπει να κάνει αλλαγές γιατί ηττήθηκε στις εκλογές και δεν πήγε καλά στις αυτοδιοικητικές».

«Δεν ψήφισα Κασσελάκη», είπε ο Δημήτρης Παπαδημούλης και πρόσθεσε ότι, ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που υποσχέθηκε στο κόμμα».

«Πρέπει να αποτρέψουμε το σενάριο μιας οδυνηρής ρήξης», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως, «τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Κασσελάκης».

O Δημήτρης Βίτσας μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος μετά τις ευρωεκλογές.

«Όταν ο Κούλογλου αμφισβητούσε τον Αλέξη Τσίπρα»

Σε άτυπη ενημέρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ αναδημοσιεύεται άρθρο του Στέλιου Κούλογλου, με το σχόλιο ότι, ο ευρωβουλευτής είχε αμφισβητήσει το κόμμα. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Στ. Κούλογλου έχει παρελθόν δημόσιων αμφισβητήσεων σε κρίσιμες στιγμές, επιζήμιων για το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, καθώς άλλαζαν την πολιτική ατζέντα εις βάρος του.

Θυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2021, με άρθρο του υποστήριξε ότι σε ενδεχόμενη προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας δεν θα πρέπει να είναι δεδομένος ως πρωθυπουργός ο σ. Αλέξης Τσίπρας, ερχόμενος σε ευθεία αντίθεση με την τότε ξεκάθαρη πολιτική θέση του κόμματος, ότι μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να συγκροτηθεί, σύμφωνα και με την επιλογή του λαού, μόνο με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.

Αποδυνάμωσε έτσι την ίδια τη θέση, το πολιτικό μήνυμα, το κύρος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και εμφάνισε το κόμμα ως πολιτικό οργανισμό σε σύγχυση.

Ταυτόχρονα, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχε εμφανιστεί στη ΔΕΘ με μια συγκροτημένη πρόταση αντιμέτωπος όχι μόνο με την πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και με μια έντονη μιντιακή «δυσανεξία», ο Στ. Κούλογλου μίλησε για «ισοπαλία» Μητσοτάκη-Τσίπρα, εμφανιζόμενος σε ρόλο δημοσιογράφου – σχολιαστή και όχι ως συστατικό μέρος ενός πολιτικού συνόλου, με συγκεκριμένο στόχο και σημαντικές συλλογικές μάχες να κερδίσει. Ήταν μια ακόμη κρίσιμη παρέμβαση που αποδυνάμωσε συνολικά την παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στη ΔΕΘ, δημιουργώντας εμπόδια στην προσπάθεια συνομιλίας του με την κοινωνία και ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας του».





