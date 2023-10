Κοινωνία

Δάφνη: Επίθεση σε ανηλίκους από ομάδα 10 ατόμων

"Μάστιγα" η βία ανηλίκων. Δέκα άτομα επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους και τους έστειλαν στο νοσοκομείο.

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά βίας και επιθέσεων σε ανήλικους.

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Δάφνη, όταν δύο παιδιά δέχθηκαν επίθεση από παρέα νεαρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20.45 όταν οι δύο 15χρονοι, κινούμενοι επί της οδού Ζεύξιδος, είδαν 10 άτομα να τους προσεγγίζουν με επιθετικές διαθέσεις.

Η πολυμελής ομάδα επιτέθηκε στα παιδιά και χτύπησε το ένα στο κεφάλι και το άλλο στη μέση. Οι δύο 15χρονοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

