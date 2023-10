Υγεία - Περιβάλλον

Ο Κουτσούμπας χειρουργήθηκε στο “Θριάσιο”

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Επέμβαση στη μέση του έκανε ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

‘Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υπεβλήθη επιτυχώς σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, λόγω στένωσης στην Οσφυϊκή Μοίρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”. Αναμένεται σήμερα να λάβει εξιτήριο και το επόμενο διάστημα θα αναρρώσει, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχαριστεί θερμά όλο το προσωπικό της νευροχειρουργικής κλινικής, ιατρούς και νοσηλευτές και ιδιαιτέρως τον διευθυντή κ. Μάρκο Χριστόπουλο και τον νευροχειρουργό κ. Δημήτρη Καραγεωργιάδη. Επίσης όλο το προσωπικό του χειρουργείου, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και του αναισθησιολογικού τμήματος και ιδιαιτέρως τη διευθύντριά του κα Αθηνά Κολοτούρα».





