Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας

Με τον Ισραηλινό ομόλογό του συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μηνύματα που εστάλησαν από την Ιερουσαλήμ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Ακολουθεί ο διάλογος του Πρωθυπουργού με τον κ. Netanyahu κατά την έναρξη της συνάντησής τους (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλέ μου φίλε Κυριάκο, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω εδώ. Πάντα λέω ότι το καλύτερο πράγμα εκτός από το να στέκεσαι στο πλευρό του Ισραήλ, είναι να βρίσκεσαι στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, όπως κάνεις εσύ. Εκτιμώ την αλληλεγγύη σας, της κυβέρνησής σας και του ελληνικού λαού, αυτή τη σκοτεινή ώρα. Είναι μια μάχη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα. Είμαστε στη μεριά του πολιτισμού και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί απέναντι στη Χαμάς, που είναι το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Bibi. Έρχομαι εδώ όχι μόνο ως σύμμαχος, αλλά ως αληθινός φίλος. Αυτό που συνέβη ήταν πραγματικά φρικτό. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή υπερασπίστηκε και υποστήριξε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Κάναμε μια πολύ σαφή διάκριση μεταξύ της Χαμάς και του παλαιστινιακού λαού. Θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε και να ελπίζουμε πως ό,τι και αν συμβεί πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας, τη βοήθειά μας.

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ.





