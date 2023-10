Life

“Ψυχοκόρες”: Συγκλονίζουν τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυνατά συναισθήματα, εξελίξεις, αγωνία, ενδιαφέρον και ανατροπές θα μας κρατήσουν συντροφιά στα δύο νέα επεισόδια της αγαπημένης μας σειράς.

-

Παύλος και Βασιλική παραδίνονται στα συναισθήματά τους

Η Δεσποινιώ διακινδυνεύει την οργή της Νέλλας

Ο Σώτος παρακάμπτει τον Κοσμά στο εργοστάσιο

Τα δύο νέα επεισόδια της δραματικής σειράς «Ψυχοκόρες» έρχονται την Παρασκευή αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με το φανατικό κοινό της σειράς να περιμένει με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Τι επιφυλάσσει η μοίρα στα τέσσερα κορίτσια; Νέοι σύμμαχοι στο πλευρό των ψυχοκορών αλλάζουν τα δεδομένα και διαταράσσουν τις ισορροπίες μέσα στα αρχοντικά. Την ίδια στιγμή, νέοι κίνδυνοι παραμονεύουν και απομακρύνουν τα κορίτσια από τον στόχο τους να σμίξουν ξανά.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 17 – «Ανάμεσα σε δύο δρόμους, διάλεξε τον τρίτο»

Ο Παύλος συναντά τον Σπύρο για να μάθει για το συμβάν στο Εργατικό Κέντρο και το λόγο που δεν δημοσιεύθηκε το άρθρο του. Ο δάσκαλος της Βασιλικής αρρωσταίνει και ο Παύλος αναλαμβάνει την προγύμναση της για τις εισαγωγικές της εξετάσεις. Ο Αρδίτης συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις. Ο Κοσμάς είναι σοκαρισμένος από την αυτοκτονία του εργάτη, ενώ για πρώτη φορά σε ένα ξέσπασμα του παρενοχλεί τη Μαρίκα. Η Δεσποινιώ συναντιέται κρυφά με τον Τάσο και γοητεύεται. Ο Σώτος βοηθά τη Μαρίκα να μιλήσει στη Βικτωρία, αλλά εκείνη την αποφεύγει. Η Φρόσω αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα με τον Μέλιο.

Επεισόδιο 18 – «Προσποίηση»

Ο Παύλος ξεκινά μαθήματα με τη Βασιλική και εκδηλώνουν ο ένας στον άλλον τα αληθινά τους αισθήματα. Η Πρόνοια κάνει έλεγχο στο σπίτι του Κοτρώτση για την ευημερία των ψυχοκορών τους. Ο Σώτος πηγαίνει στο εργοστάσιο με τον Κοσμά και υπόσχεται στους εργάτες δικαιοσύνη. Η Νέλλα χειροτερεύει κι ο γιατρός παραδέχεται στον Σώτο την εξάρτησή της από οπιούχα, ενώ ο Κοσμάς αρνείται να αποδεχθεί το πρόβλημα. Η Μάγια και ο Αρδίτης διαφωνούν για την πολιτική γραμμή που πρέπει εκείνη να ακολουθήσει. Έχοντας υποψίες για τον εγγονό του, ο Αρδίτης βάζει να παρακολουθούν τον Ερμή. Ο Νάτσης στήνει παγίδα στους γαμπρούς του. Η Φρόσω πιέζει τον Μέλιο να φύγουν γρήγορα από το σπίτι του Νάτση.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα επεισόδια της κορυφαίας σειράς εποχής «Ψυχοκόρες» κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

#Psyxokores #ant1plus #ant1plusapokleistikο

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά Σενάριο: Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Μιχάλης Χαραλαμπίδης Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Χρύσα Δαπόντε Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Σταμάτης Σταματάκης Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Γιάννης Εξηντάρης Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Φρόσω Ράλλη Εκτ. Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό