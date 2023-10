Πολιτισμός

28η Οκτωβρίου - Θεσσαλονίκη: Ποιος είναι ο Ίκαρος της Ομάδας Ζευς που θα “σκίσει” τους αιθέρες

Το να γίνω πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν το όνειρο από τα παιδικά χρόνια και είμαι πολύ ευγνώμων που το κατάφερα, λέει ο Σμηναγός (Ι) Χαρίτος.

Ένα λιγνό και ευέλικτο μαχητικό αεροσκάφος εμφανίζεται από το βάθος του ορίζοντα και δίχως να προλάβει κανείς να αντιληφθεί την άφιξή του, έχει ήδη διασχίσει την παραλία της Θεσσαλονίκης με έναν εντυπωσιακό βόμβο που μοιάζει να το 'ακολουθεί'. Είναι η άφιξη του Viper της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που προκαλεί το χειροκρότημα του κοινού στο έδαφος... Με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης, το F-16 ανεβαίνει κατακόρυφα προς τον ουρανό ενώ μια χρυσή αύρα στο ακροφύσιο του κινητήρα του μαρτυρά πως ο χειριστής έχει επιλέξει το μάξιμουμ της ώσης: είναι η ώρα για τους 'κεραυνούς' αυτού του διαφορετικού «ΔΙΑ» που θα «πέσουν» στην πόλη την ημέρα της εθνικής επετείου. Για λίγα λεπτά το αεροσκάφος 'χορεύει' στον αέρα και υπακούει όπως το είχαν φανταστεί οι σχεδιαστές του όταν μερικές δεκαετίες πριν υπήρξε η ανάγκη για ένα "ελαφρύ μαχητικό πολλαπλών ρόλων". Αυτή η θαυμαστή μηχανή με το σχήμα του βέλους λειτουργεί προβλεπόμενα, είναι άνθρωπος όμως εκείνος που "κυριαρχεί" πάνω της.

Τις στιγμές αυτές, η ειδική φόρμα που διευθύνει την πίεση στο σώμα του άριστα εκπαιδευμένου Έλληνα χειριστή ώστε να υπάρχει η σωστή ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο και τα ζωτικά όργανα, η επονομαζόμενη anti-G στολή, πάλλεται σαν τρελή ώστε αυτή η απίστευτη μηχανή, το κορμί του πιλότου, να λειτουργεί άψογα στο όριο. Μια πτήση επίδειξης είναι λίγα λεπτά απόλυτης επίγνωσης της κατάστασης για όποιον βρίσκεται στα χειριστήρια και, δίχως υπερβολή, το περιθώριο λάθους είναι απλά μηδενικό. «Δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος να σκεφτείς, να κοιτάξεις κάτι που δεν πρέπει να κοιτάξεις εκείνη την ώρα, είναι κάτι για το οποίο γίνεται πολύ σοβαρή εκπαίδευση, αρκετές πτήσεις, ενώ προσπαθούμε να το προβάρουμε και εμείς στο μυαλό μας (σ.σ την demo επίδειξη) πριν να το εκτελέσουμε. Την ώρα (σ.σ που εκτελείς στον αέρα την επίδειξη), είναι κάτι που το έχεις κάνει ξανά και αυτό που προσπαθείς είναι να το κάνεις με την ίδια ακρίβεια...» εξηγεί ο χειριστής της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που στέκεται μπροστά από έναν διάδρομο προσαπογείωσης, τον οποίο 'σφυροκοπούν' με τον θόρυβο των κινητήρων τους μαχητικά αεροσκάφη που τροχοδρομούν.

«Το να γίνω πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν το όνειρο από τα παιδικά χρόνια και είμαι πολύ ευγνώμων που το κατάφερα. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να το αγαπάς πολύ για το φέρεις εις πέρας. Έχει πολλές απαιτήσεις και πολλές ώρες δουλειάς, όταν όμως τα καταφέρεις σου δίνει πίσω πάρα πολλά πράγματα», δήλωσε ο Σμηναγός (Ι) Χαρίτος στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ - ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104.9FM". Με το χαρακτηριστικό ψύχραιμο βλέμμα των χειριστών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο ίδιος απάντησε σε ερωτήσεις για την πορεία του μέχρι την ανάληψη καθηκόντων ως Ιπτάμενου Επίδειξης της Ομάδας «ΖΕΥΣ» κατά τη διάρκεια πρόσφατου αεροπορικού σόου που έλαβε χώρα στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Δύο διαφορετικές εμπειρίες, ένας κορυφαίος επαγγελματισμός

Ο Σμηναγός (Ι) Χαρίτος πετάει σε κανονικές αποστολές με μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας και είναι μέλος της ομάδας «ΖΕΥΣ» από το 2014. «Στην ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 έχω περάσει μέσα από πολλά πόστα, έχω υπάρξει o narator (σ.σ το στέλεχος που περιγράφει το πρόγραμμα επίδειξης στους παρευρισκόμενους) όπως και μέλος της ομάδας καταγραφής της επίδειξης του «ΖΕΥΣ». Φέτος επελέγην να γίνω ο Ιπτάμενος Επίδειξης της Ομάδας», εξήγησε, περιγράφοντας την πορεία του μέχρι τα χειριστήρια του «ΖΕΥΣ» και με αφορμή την εναέρια επίδειξη που θα κάνει κατά την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα οι κανονικές αποστολές και αυτό που κάνεις σε μια πτήση επίδειξης της ομάδας «ΖΕΥΣ» που έχουμε αναλάβει ως Ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το φέρνουμε εις πέρας με αυτό τον τρόπο και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό», σημείωσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος βιώνει το 2023 ως την πρώτη του σεζόν στο ρόλο του Ιπτάμενου Επίδειξης της Ομάδας «ΖΕΥΣ» και ήδη με την ομάδα μέσα στην τρέχουσα χρονιά έχει συμμετάσχει στο αεροπορικό σόου "Meeting National de l'Air - 70 ans de la Patrouille de France" στο Salon-de-Provence στη Γαλλία τον περασμένο Μάιο, στο "International AIR SHOW Radom 2023" στην Πολωνία, όπως και στη διοργάνωση "Belgian Air Force Days 2023". ο Σμηναγός (Ι) Χαρίτος χαρακτήρισε τις εν λόγω εμπειρίες ως συναρπαστικές και πρόσθεσε: «οι συμμετοχές αυτές είναι συναρπαστικές για εμάς, καθώς βλέπουμε τόσο τον κόσμο που ήταν πολύς, όσο και τις πολλές συμμετοχές με πληθώρα αεροσκαφών... Εκτιμώ πως σε όλες αυτές τις συμμετοχές της Ομάδας «ΖΕΥΣ» (σ.σ στα αεροπορικά σόου εκτός Ελλάδας) άρεσε το πρόγραμμά μας», σχολίασε ο έμπειρος χειριστής.

Για την νέα αυτή εμπειρία δήλωσε ότι νιώθει ευγνώμων και τόνισε: «πάντα ήθελα να καταφέρω να πετάξω με ένα F-16 Block 52+ και εφόσον το κατάφερα, είχα και την τύχη η ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων να έχει έδρα τη Σούδα». Ερωτηθείς αν το κόκπιτ του «ΖΕΥΣ» ήταν όνειρο και στόχος του, απάντησε: «εννοείται πως αυτό ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και είμαι ευγνώμων που συνέβη».

Ο Σμηναγός Χρήστος - Πάρις (Ι) Χαρίτος που θα πετάξει πάνω από τη Θεσσαλονίκη στις 28 Οκτωβρίου του 2023 εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 ενώ το 2012 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 340 Μοίρα και έχει περισσότερες από 1600 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1200 είναι σε αεροσκάφη F-16.

