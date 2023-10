Κόσμος

ΗΠΑ - Μακελειό στο Μέιν: Ασύλλυπτος παραμένει ο δράστης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος επικρατεί στις γύρω περιοχές μέχρι να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο άνδρας που άνοιξε πυρ εναντίον τόσων αθώων.

-

Η αστυνομία του Μέιν συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός εφέδρου του αμερικανικού στρατού, ο οποίος φέρεται να σκότωσε 18 ανθρώπους και να τραυμάτισε άλλους 13 σε ένοπλες επιθέσεις που εξαπέλυσε σε μια αίθουσα μπόουλινγκ και ένα μπαρ της πόλης Λιούιστον, το βράδυ της Τετάρτης.

Οι αρχές χτενίζουν το νότιο Μέιν και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βασικού υπόπτου, του Ρόμπερτ Ρ. Καρντ, ο οποίος φέρεται να είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική το περασμένο καλοκαίρι. Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός γενειοφόρου άνδρα που φορούσε καφέ πουλόβερ και τζιν, οπλισμένου με ένα ημιαυτόματο όπλο.

Τα δημόσια σχολεία δεν λειτούργησαν την Πέμπτη και η αστυνομία συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να κλειστούν στα σπίτια τους.

«Αυτή είναι μια μαύρη ημέρα για το Μέιν», είπε η κυβερνήτρια Τζάνετ Μιλς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Ο Καρντ θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος και η αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν, για κανέναν λόγο», πρόσθεσε.

Η πολιτειακή αστυνομία εντόπισε ένα λευκό SUV με το οποίο πιστεύεται ότι ο Καρντ πήγε στην πόλη Λίσμπον, περίπου 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λιούιστον. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης κάλεσαν και τους κατοίκους του Λιούιστον, της Λίσμπον και του Μπόουντιν –όπου είναι η δηλωμένη κατοικία του Καρντ– να κλειστούν στα σπίτια τους.

Απόκοσμη σιγή επικρατούσε το πρωί της Πέμπτης στο Λιούιστον και τη Λίσμπον, καθώς σχεδόν κανένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφορούσε στους δρόμους και ελάχιστοι ήταν οι κάτοικοι που βγήκαν έξω. Πολλά καταστήματα στο κέντρο αυτών των πόλεων παρέμειναν κλειστά.

Σύμφωνα με μια ανακοίνωση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ο 40χρονος Καρντ ήταν εκπαιδευτής στα όπλα στη βάση του Σέικο, στο Μέιν. Πρόσφατα φέρεται να είπε ότι άκουγε φωνές και αντιμετώπιζε και άλλα ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε απειλήσει να ανοίξει πυρ στη βάση και το καλοκαίρι νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική για δύο εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, ανέφερε το Κέντρο Πληροφοριών και Ανάλυσης του Μέιν, που είναι μονάδα της πολιτειακής αστυνομίας.

Ο στρατός ωστόσο ανέφερε ότι ο Καρντ, που κατατάχθηκε το 2002 και είχε τον βαθμό του λοχία, ήταν ειδικός στην προμήθεια πετρελαίου και δεν είχε υπηρετήσει ποτέ στο εξωτερικό.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 19.00 της Τετάρτης (τοπική ώρα) στην αίθουσα μπόουλινγκ Just-In-Time Recreation, όπου ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε την ιδιοκτήτρια και έξι άνδρες, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ανακοινωθεί. Λίγο αργότερα, η αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς στο μπαρ-εστιατόριο Schemengees, που απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα. Επτά άνδρες σκοτώθηκαν εκεί, ενώ άλλοι τρεις πελάτες μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία και υπέκυψαν αργότερα.

«Μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο ήρθαν τα πάνω-κάτω, χωρίς λόγο. Πώς να βγάλουμε κάποιο νόημα από όλο αυτό;» έγραφε την Πέμπτη η σελίδα του Schemengees στο Facebook.

«Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μοιάζει αληθινό, όμως είναι. Χάσαμε υπέροχους και μεγαλόκαρδους ανθρώπους της κοινότητάς μας χθες το βράδυ. Δεν υπάρχουν λόγια», ανέφερε το Just-In-Time στη δική του ανάρτηση.

Η Τζέσικα Κάρτσερ είπε ότι ένας από τους τραυματίες είναι ο γιος της, ο Τζάστιν, ο οποίος πυροβολήθηκε στη σπονδυλική στήλη και τα νεφρά και χειρουργήθηκε. Ο Τζάστιν είχε δει τον πατέρα του, τον Τζιν Κάρτσερ, να δολοφονείται το 2019, όταν τον πυροβόλησαν στο πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος έπειτα από έναν καυγά, ανέφερε η εφημερίδα Sun του Λιούιστον.

Το Λιούιστον απέχει 56 χιλιόμετρα βορείως του Πόρτλαντ, της μεγαλύτερης πόλης του Μέιν. Έχει 38.000 κατοίκους και κάποτε ήταν η «καρδιά» της τοπικής υφαντουργίας.

Η νομοθεσία που διέπει την οπλοκατοχή στο Μέιν είναι σχετικά χαλαρή. Σε αυτήν την αγροτική πολιτεία, στα βορειοανατολικά σύνορα με τον Καναδά, περίπου οι μισοί ενήλικοι ζουν σε νοικοκυριό που διαθέτει τουλάχιστον ένα όπλο, σύμφωνα με μια μελέτη της RAND Corporation του 2020. Οι αρχές δεν απαιτούν να έχει κάποιος άδεια για να αγοράσει ή να φέρει όπλο και δεν ισχύουν οι κανονισμοί άλλων πολιτειών σύμφωνα με τους οποίους οι εκπρόσωποι του νόμου επιτρέπεται να αφοπλίζουν προσωρινά όσους κρίνουν «επικίνδυνους» για τη δημόσια ασφάλεια.

]

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε με πολιτειακούς αξιωματούχους και προσέφερε τη στήριξη των ομοσπονδιακών αρχών. Διέταξε επίσης να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες μέχρι την Δευτέρα, στη μνήμη των θυμάτων.

Ο αριθμός των μαζικών δολοφονιών –με τέσσερα ή περισσότερα θύματα– έχει αυξηθεί κατακόρυφα στις ΗΠΑ μετά την πανδημία της Covid-19. Το 2022 καταγράφηκαν 647 τέτοιες επιθέσεις και φέτος, με βάση την τάση που διαμορφωνόταν τον Ιούλιο, προβλεπόταν ότι θα φτάσουν τις 679. Η φονικότερη επίθεση στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ είναι η σφαγή 58 ανθρώπων από ένοπλο που πυροβολούσε τους θεατές ενός μουσικού φεστιβάλ από ένα πολυώροφο ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ιστιοφόρο χτύπησε στη Γέφυρα του Ευρίπου (εικόνες)

Αχαΐα: Εισαγγελική παρέμβαση για τα δυο νεκρά βρέφη

Τσακαλώτος σε Κασσελάκη: Πάρε πίσω τις διαγραφές