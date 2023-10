Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Καλάβρυτα

Η δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμός 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε επίκεντρο μόλις τέσσερα χιλιόμετρα όρεια και βορειανατολικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν έξι χιλιόμετρα, βόρεια από τα Καλάβρυτα, 37 χιλιόμετρα από την Πάτρα.

