Κοινωνία

Ιλίσια: Γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας - Διαμένει βουλευτής των Σπαρτιατών

Τι αναφέρουν οι αρχές για την έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκια στην πολυκατοικία.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οδό Πρεμετής στα Ιλίσια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην τζαμαρία και στην πόρτα.

Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία βρίσκεται, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στη Βουλή επίσημα στοιχεία, η μόνιμη κατοικία του βουλευτή των Σπαρτιατών Γιάννη Δημητροκάλη, μέχρι στιγμής όμως η Αστυνομία δεν έχει συνδέσει την έκρηξη με πολιτικά κίνητρα διαμαρτυρίας εναντίον του συγκεκριμένου βουλευτή.

Στο σημείο έφτασαν και ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να συλλέξουν υπολείμματα του μηχανισμού και τυχόν άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

