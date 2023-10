Κοινωνία

Πιλότος Ομάδας "ΖΕΥΣ": Το φετινό του μήνυμα από αέρος (βίντεο)

Με ποια λόγια ο επίλεκτος Ίκαρος της Πολεμικής μας Αεροπορίας επέλεξε να απευθυνθεί στο συγκεντρωμένο πλήθος που θαύμασε τους χειρισμούς του.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη! Καλημέρα Ελλάδα! Μόνο οι ελεύθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες! Τιμή και δόξα σ’ εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα! Χρόνια Πολλά!»

Με αυτά τα περήφανα λόγια, που περιείχαν αποσπάσματα από το λόγο του Ρήγα Φεραίου, ο κυβερνήτης της ομάδας «ΖΕΥΣ» απευθύνθηκε στο λαό της Θεσσαλονίκης ο οποίος συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

O Σμηναγός (Ι) Χρήστος – Πάρις Χαρίτος κυβέρνησε φέτος το αεροσκάφος F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ», που «έσκισε» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Eισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 340 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 1600 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1200 είναι σε αεροσκάφη F-16.

Δείτε τους ελιγμούς του όπως απεικονίστηκαν σε βίντεο της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας Typosthes.gr :

