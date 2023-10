Αθλητικά

GP Μεξικού – FP2: O Φερστάπεν γρηγορότερος όλων

Τον καλύτερο χρόνο και σήμερα σημειώσε ο Μαξ Φερστάπεν, στο Μεξικό.

Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Max Verstappen στο FP2 του Μεξικού, με τον Lando Norris να ακολουθεί στο ένα δέκατο και τον Charles Leclerc κοντά τους. Αρκετή βροχή σε ορισμένα σημεία, αλλά όχι αρκετή για να επηρεάσει.

Με δέκα λεπτά να έχουν περάσει στο δεύτερο μέρος των ελεύθερων δοκιμών, λίγη βροχή και ένα μαύρο σύννεφο εμφανίστηκαν στο τρίτο κομμάτι της πίστας. Ωστόσο, δεν επηρέασαν καθόλου την πρόσφυση ή τη διαδικασία, αφού διήρκησαν λίγο και το νερό δεν πρόλαβε να… κάτσει στο οδόστρωμα.

Μετά από είκοσι λεπτά δοκιμών, οι Norris, Albon και Alonso πίεζαν παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο στο μεσαίο κομμάτι της πίστας και όλοι υπέπεσαν σε λάθη πάνω στο κερμπ, γεγονός που τους οδήγησε σε απότομες διορθώσεις. Ο Ισπανός είχε τη χειρότερη στιγμή όμως, αφού η AMR23 έκανε ολόκληρη… πιρουέτα μέχρι να την ισιώσει.

Στο πέρας της μισής ώρας, ο Max Verstappen ανέβηκε στην κορυφή, πάνω που οι οδηγοί είχαν αρχίσει να πηγαίνουν στη μαλακή γόμα για προσομοίωση κατατακτήριων δοκιμών. Ο Ολλανδός παρέμεινε στην κορυφή όσο οι οδηγοί σημείωναν χρόνους με τα καλύτερη σε πρόσφυση ελαστικά της Pirelli, με τον Lando Norris να ακολουθεί στο ένα δέκατο.

Οι ομάδες πήγαν κατά κύριο λόγο στη σκληρή και τη μέση γόμα για το τελευταίο μέρος του FP2, μέχρι η βροχή να εμφανιστεί ξανά στο τελευταίο δεκάλεπτο της διαδικασίας. Εφόσον δεν δυνάμωνε τόσο όμως, οι οδηγοί σημείωσαν γύρους μέχρι και τα τελευταία λεπτά, με την κατάταξη όμως να μην αλλάζει λόγω πιο σκληρής γόμας.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους των ελεύθερων δοκιμών στο “Mexico City”:

