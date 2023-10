Αθλητικά

F1: Το GP στο Μεξικό αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+ (εικόνες)

Τα μονοθέσια της Formula 1 πατούν γκάζι στο Μεξικό, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 20ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Τα μονοθέσια της Formula 1 πατούν γκάζι στο Μεξικό, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 20ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου, στις 22:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Το ταξίδι στην αμερικανική Ήπειρο συνεχίζεται στην πόλη του Μεξικού και το αυτοκινητοδρόμιο Hermanos Rodriquez, που θα φιλοξενήσει τον 20ο αγώνα της φετινής χρονιάς. Είναι ο 2ος από μια τριπλέτα συνεχόμενων αγώνων, που ολοκληρώνεται στη Βραζιλία (5/11). Η μεξικανική πίστα φτιάχτηκε το 1963 και φιλοξένησε Grand Prix για πρώτη φορά το 1963 με νικητή τον Τζιμ Κλαρκ. Το Μεξικό επέστρεψε στη Formula 1 το 2015, μετά από ενέργειες του τοπικού επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου Κάρλος Σλιμ. Η πίστα ανακαινίστηκε αλλά διατήρησε μέρος του παλιού της χαρακτήρα. Έχει μήκος 4303m και μοναδικά χαρακτηριστικά, καθώς βρίσκεται σε υψόμετρο 2.2km, περιλαμβάνει 17 ως επί το πλείστον στροφές, εκ των οποίων μερικές 90 μοιρών, και δυο μεγάλες ευθείες με αντίστοιχες ζώνες DRS. Λόγω της μειωμένης πυκνότητας αέρα (πίεση 0.78bar), μειώνονται αντίστοιχα η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων, αλλά και οι αεροδυναμικές αντιστάσεις. Οι κλίσεις στις αεροτομές είναι μέγιστες, όπως στο Μονακό, αλλά η παραγόμενη κάθετη δύναμη ελάχιστη, όπως στη Μόντσα. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της διαδρομής είναι το παλιό στάδιο του μπέιζμπολ Foro Sol, όπου ο παλμός των Μεξικάνων είναι εθιστικός. Ειδικά στην απονομή, που γίνεται εκεί, αν βρίσκεται στο βάθρο και ο τοπικός ήρωας Σέρτζιο Πέρεζ τότε γίνεται χαμός. Πέρυσι, ο Πέρεζ τερμάτισε 3ος, πίσω από τον Φερστάπεν και τον Χάμιλτον. Φέτος, έχει να κερδίσει από το Μπακού και θέλει όσο τίποτα μια νίκη εντός έδρας για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις μέτριες εμφανίσεις του τον τελευταίο καιρό. Εκατοντάδες χιλιάδες Μεξικανοί θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα ζητώντας νίκη και μόνο για τον συμπατριώτη τους, φωνάζοντας Viva Checo!

Ο Ολλανδός, Μαξ Φερστάπεν, κέρδισε στις Η.Π.Α. την προηγούμενη Κυριακή για 15η φορά σε 18 αγώνες και με τη φόρα που έχει πάρει δεν αποκλείεται να κερδίσει και τους υπόλοιπους τέσσερις αγώνες ως το τέλος της χρονιάς. Δεδομένου ότι το οδόστρωμα είναι λείο, χωρίς αναπηδήσεις, γρήγορες καμπές και υψηλά αεροδυναμικά φορτία, θα είναι διαθέσιμες οι 3 πιο μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4, C5. Στη μάχη της 2ης θέσης στους κατασκευαστές ανάμεσα στη Mercedes και στη Ferrari, η γερμανική ομάδα έχει προβάδισμα 22 βαθμών, η ιταλική ομάδα, όμως, έχει θεωρητικό πλεονέκτημα και ίσως μειώσει τη βαθμολογική διαφορά. Ο Φερστάπεν έχει κερδίσει τους 2 προηγούμενους αγώνες ενώ το 2020 δεν έγινε αγώνας εκεί. Επίσης, ο Ολλανδός έχει κερδίσει άλλες 2 φορές, το 2018 και το 2017, ενώ αντίστοιχα άλλες 2 φορές έχει κερδίσει ο Χάμιλτον, το 2019 και το 2016.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 21:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα αφιέρωμα στον τοπικό ήρωα Σέρτζιο Πέρεζ, που θα έχει την τελευταία ίσως ευκαιρία του για νίκη εντός έδρας. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη θα πλαισιώσουν οι Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Ο Σταμάτης Κατσίμης θα σχολιάζει από τη θέση του οδηγού τις προσπάθειες των συναθλητών του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 20ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, στις 22:00, το 20ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

