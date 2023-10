Αθλητικά

Πρώτο “διπλό” για τον Κολοσσό στην Πάτρα

Στην Πάτρα πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ο Κολοσσός Ρόδου.

Ο Κολοσσός Ρόδου πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, πανηγυρίζοντας το πρώτο εφετινό «διπλό» του στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «θαλασσί» επιβλήθηκαν 87-69 του Απόλλωνα, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 2-2 και υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην τρίτη ήττα τους.

Καθοριστικό στην εξέλιξη του αγώνα το τρίτο δεκάλεπτο, όταν ενεργοποιώντας την άμυνα και κρατώντας στα ύψη την παραγωγικότητα, ο Κολοσσός έτρεξε επιμέρους σκορ 8-27, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +16 (50-66 στο 30΄), το οποίο αποδείχθηκε μη αναστρέψιμο...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Λόντον Περάντες με 19 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αναδείχθηκε ο Λούκα Μπραϊκοβιτς με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ! Από τον Απόλλωνα προσπάθησε ο Τι Τζέι Σταρκς με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 42-39, 50-66, 69-87

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Λόρτος, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γουάσινγκτον 10 (2), Σταρκς 13 (1), Γκιουζέλης 3 (1), Μπράουν 8, Μουράτος 10 (2), Μπλέιλοκ 6 (2), Βησσαρίου, Όσμπορν 3, Καφέζας, Φιλιππάκος 10, Σαλούστρος 6 (2).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Γιόργκενσεν 16 (4), Ουτόμι 7, Μπραϊκοβιτς 17, Πόλεϊ 10, Περάντες 19 (1), Κολοβέρος 10 (2), Παπαγιάννης, Πετρόπουλος, Χατζηνικόλας, Μπιλλής, Γόντικας 3, Σίμονς 5 (1).

