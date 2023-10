Κοινωνία

Εξάρχεια: Συλλήψεις για τα επεισόδια

Συλλήψεις και προσαγωγές μετά τα χθεσινά επεισόδια και τις επιθέσεις κατά αστυνομικών.

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων με ομάδες αγνώστων να επιτίθενται σε αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τις 22:00 και μετά το τέλος της πορείας διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας διάφορες συλλογικότητες για τον τραυματισμό της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο, άγνωστοι επιτέθηκαν με πέτρες, μολότοφ, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα σε δυνάμεις των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επιθέσεις σημειώθηκαν στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Σόλωνος, αλλά και στις οδούς Θεμιστοκλέους και Κωλέττη.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη δύο ανδρών και μίας γυναίκας, καθώς και στην προσαγωγή ακόμα πέντε ατόμων, τα οποία όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθερα.

