Κασσελάκης από Άρειο Πάγο: θέλουμε μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη (εικόνες)

Με κύριο θέμα τις υποκλοπές πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη.

Συνάντηση με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη για το θέμα των υποκλοπών είχε το πρωί ο Στέφανος Κασσελάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Μανώλη Καπνισάκη και τον τομεάρχη Δικαιοσύνης Γιάννη Σαρακιώτη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε ανησυχίες για την πορεία της εισαγγελική έρευνας αναφορικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις δηλώνοντας στους δημοσιογράφους τα εξής:

«Συναντηθήκαμε με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευχαριστούμε για το χρόνο της, συζητήσαμε με κύριο θέμα τις υποκλοπές και εκφράσαμε διάφορες ανησυχίες εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμφωνήσαμε ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης το συντομότερο δυνατό είναι προτεραιότητα και για τη δικαιοσύνη αλλά και για την κοινωνία. Οι ανησυχίες μας εδράζονται όχι μόνο στην ουσία της υπόθεσης, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Να είναι ξεκάθαρο προς όλες και όλους ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει μία ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σε αυτή την πορεία θα είμαστε πάντα στο πλευρό όλων των έντιμων δικαστών, ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει ως τελευταίο του αποκούμπι τη δικαιοσύνη στη χώρα μας.»

