Κοινωνία

Πειραιάς: Σύλληψη νεαρού που έκλεβε περίπτερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε νεαρό που λήστευε περίπτερα στην περιοχή του Πειραιά.

-

Στη σύλληψη ενός 22χρονου, που φέρεται ως μέλος της ομάδας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε περίπτερα στον Πειραιά, προχώρησε το Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται οι συνεργοί του 22χρονου που κατηγορείται για πλαστογραφία, διακεκριμένη κλοπή, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημειώνεται ότι η αστυνομία είχε συστήσει εδώ και καιρό ειδική ομάδα για τον εντοπισμό των δραστών και την παύση της εγκληματικής δράσης τους μετά από καταγεγραμμένες ληστείες και κλοπές περιπτέρων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε να κινείται με μοτοσυκλέτα, στην οποία είχε τοποθετήσει πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, φέροντας πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και οδηγήθηκε στην έδρα τής ανωτέρω υπηρεσίας, όπου ταυτοποιήθηκε ως μέλος της ομάδας. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις ληστειών και κλοπής περιπτέρων, που σημειώθηκαν διαδοχικά την ίδια ημέρα.

Στη μία περίπτωση ληστείας, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, με χρήση χαρτοκόπτη, τραυμάτισαν τον υπάλληλο, ενώ στην άλλη, υπό την απειλή όπλου, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Ο 22χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης από Άρειο Πάγο: θέλουμε μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη (εικόνες)

Μητσοτάκης για φοροδιαφυγή: Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαθιά αντικοινωνική στάση

Φυλακές Διαβατών: Οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν γενέθλια σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη