Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος με το “Arrow”

Ανάληψη ευθύνης για τη εκτόξευση του πυραύλου που αναχαιτίστηκε με το σύστημα “Arrow”.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

"Ένας πύραυλος εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκε προς το ισραηλινό έδαφος από τη ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας και αναχαιτίστηκε με επιτυχία από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας", ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, μια χώρα που έχει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν "τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη" (drones) προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς του εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται το σύστημα Arrow.

