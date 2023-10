Κόσμος

Παρίσι: Σημαδεύουν σπίτια και επιχειρήσεις Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κτήρια που συνδέονται με αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, όπως τράπεζες, έχουν βανδαλιστεί.

-

Ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στις γαλλικές Αρχές το γεγονός ότι αρκετά εβραϊκά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν γίνει στόχος αγνώστων οι οποίοι τα σημαδεύουν ζωγραφίζοντας το Αστέρι του Δαβίδ.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία για στοχοθέτηση των Εβραίων στη Γαλλία εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Aνάλογα περιστατικά είχαν καταγραφεί πρόσφατα και στο Βερολίνο ξυπνώντας ανατριχιαστικές μνήμες του παρελθόντος, αλλά και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε προάστια του Παρισιού, όπως το Ομπερβιλιέ, το Φοντενέ ω Ροζ και το Βάνβ, ενώ στη γειτονική κωμόπολη Σεντ Ουέν, τα αστέρια του Δαβίδ συνοδεύονταν και από συνθήματα όπως «Η Παλιστίνη θα αντέξει»

Disturbing. Jewish homes in Paris are being marked with Stars of David. pic.twitter.com/qza8TADGBB — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 31, 2023

Παράλληλα, κτήρια που συνδέονται με αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, όπως τράπεζες, έχουν βανδαλιστεί.

Γάλλος Εβραίος δημοσιογράφος δήλωσες στο JC ότι ορισμένα κτήρια στον δρόμο του είχαν σημαδευτεί.

«Αυτή δεν είναι μια μεγάλη εβραϊκή περιοχή και ρώτησα τον θυρωρό σε ένα από τα κτίρια που είχαν σημαδευτεί με ένα αστέρι εάν ζούσαν Εβραίοι εκεί. Δεν ήξερε. Υποθέτω ότι ήταν επειδή όποιος το έκανε είχε δει τα ονόματα από την ενδοεπικοινωνία και πίστευε ότι ήταν Εβραίοι» ανέφερε/.

Η εισαγγελία στο Παρίσι ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που ζωγράφισαν «γύρω στα εξήντα» Αστέρια του Δαβίδ στους τοίχους πολλών κτιρίων στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Δάφνη: ένοπλη ληστεία σε περίπτερο

“Friends”: Τα “Φιλαράκια” αποχαιρετούν τον Μάθιου Πέρι

Οικονόμου: Η Αστυνομία δεν είχε εμπλοκή στον τραυματισμό της 16χρονης στο Ηράκλειο