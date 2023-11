Πολιτισμός

“The 2night Show” - Νίκος Ψαρράς: Στην “Μάγισσα” πήρα τον ρόλο του Κανέλλου... πριν γραφτεί το σενάριο! (βίντεο)

Τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός για την σειρά του ΑΝΤ1, τους συγχωριανούς του που νόμιζαν ότι δουλεύει σε στριπτιτζάδικο, τις ερωτικές σκηνές και την οικογένεια του.

Καλεσμένος στο "The 2Night Show" της Τρίτης ήταν ο Νίκος Ψαρράς και μίλησε αρχικά για την καταγωγή του από τον Σοχό και την μετάβασή του στα 17 του χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Ο ηθοποιός μίλησε με νοσταλγία και αγάπη για τα παιδικά του χρόνια στην επαρχία και τις προσπάθειές του να μπει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για να σπουδάσει υποκριτική. Παρόλα αυτά ο πατέρας του είχε ελπίδες να τον δει γιατρό, αφού είχε καλές επιδόσεις στους βαθμούς του, πράγμα για το οποίο ο ίδιος ήταν αρνητικός. Ενώ διηγήθηκε πως από ένα απόσπασμα από τον Καλιγούλα του Αλμπέρ Καμί, έγινε παρεξήγηση στο χωριό του και νόμιζαν πως δούλευε σε συνώνυμο μαγαζί που ήταν στριπτιτζάδικο.

Βέβαια ο πατέρας του τον είδε ως γιατρό στον πρώτο του ρόλο στην τηλεόραση στην Πρόβα Νυφικού. Τώρα όμως που είναι ο ίδιος πατέρας καταλαβαίνει τους γονείς του και κάνει πολλές φορές ό,τι έκαναν. Ο γιος του, Πάνος, είναι 9 ετών και πρόκειται να βρεθεί στα γυρίσματα της "Μάγισσας" και μάλιστα είναι φαν του Τζανή και της Μεταξίας.

Ο Νίκος Ψαρράς μίλησε για τη σύζυγό του, την σκηνοθέτιδα Έλενα Καρακούλη και τον γιο τους με πολλή αγάπη. Ως παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί τη δουλειά του μπαμπά του. Αφού ακόμη δεν μπορεί να διαχωρίσει το σενάριο από την πραγματικότητα. Φέτος ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο θέατρο στην παράσταση «Σκηνές από έναν Γάμο», μαζί με τη Μαρίνα Ασλάνογλου, την οποία σκηνοθετεί η γυναίκα του Έλενα Καρακούλη και είναι ένα έργο που πρέπει να δουν όλα τα ζευγάρια.

Αν του δινόταν η ευκαιρία ξανά, ο Νίκος Ψαρράς θα πήγαινε στην Αμερική για τη μοναδική εμπειρία που είχε στη δουλειά του να βρεθεί με καλλιτέχνες από διάφορα μέρη της γης και να μάθει πολλά πράγματα επιπλέον για την υποκριτική.



Ο Νίκος Ψαρράς, είναι ο Κανέλλος Λάσκαρης από τη σειρά «Η Μάγισσα» του ΑΝΤ1. Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξηγεί γιατί «Η Μάγισσα» είναι ένα από τα ωραιότερα «ταξίδια» που έχει κάνει στη ζωή του, και αποκαλύπτει πως όταν πήρε το ρόλο του δεν είχαν γραφτεί καν τα επεισόδια. Ακόμη δεν είχαν τελειώσει τα επεισόδια για τις Άγριες Μέλισσες. Υπήρξε μια καθυστέρηση μέχρι να ξεπεραστούν τα θέματα που προκύπτουν από μια τόσο μεγάλη παραγωγή.

«Η Μάγισσα είναι από τα ωραιότερα ταξίδια που έχω κάνει. Γράφτηκε για να παιχτεί αργότερα από τις 21:00, γι'αυτό υπάρχει αυτή η γλώσσα και οι σκηνές. Δεν βλέπω τα νούμερα της τηλεθέασης. Την αναγνώριση την παίρνεις από τον κόσμο. Με χαιρετάνε στον δρόμο «γεια σου ρε λεβέντη Κανέλλο», μου λένε», παραδέχτηκε για τη δημοφιλή σειρά.

«Σε κάθε επεισόδιο της Μάγισσας γίνεται μακελειό. Πολλές οι ανατροπές. Ο Κανέλλος δεν παντρεύτηκε ποτέ γιατί ήταν ερωτευμένος με τη Δαμιανή και ο πατέρας του αποφάσισε να την παντρέψει με τον δευτερότοκο της οικογένειας, Μιχαήλ», είπε ο Νίκος Ψαρράς και πρόσθεσε πως στα επόμενα επεισόδια έρχεται και ο πρωτότοκος Λάσκαρης, ο Τζανέτος.

