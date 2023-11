Πολιτική

ΤικΤοκ: Ο Μητσοτάκης αποκαλύπτει τι γίνεται στις Συνόδους Κορυφής της ΕΕ (βίντεο)

Το βίντεο του Πρωθυπουργού από τα "παρασκήνια" των συναντήσεων των 27 ηγετών στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά του Λουξεμβούργιου ομολόγου του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok θέλοντας να δείξει όσα συμβαίνουν "πίσω από τις κάμερες" στην διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο TikTok, ο Πρωθυπουργός μεταφέρει το κλίμα κατά την Σύνοδο Κορυφής για την Μέση Ανατολή. Αρχικά, ο Πρωθυπουργός μιλά με τον Λουξεμβούργιο ομόλογό του και του ζητάει να πει κάτι στα ελληνικά.

«Καλημέρα, καλά, μια χαρά, ευχαριστώ πολύ», του απαντάει ο Ξαβιέ Μπετέλ με τον Έλληνα πρωθυπουργό να τον ρωτάει αν θέλει να πει ακόμη κάτι και εκείνον να λέει «Χρόνια Πολλά».

Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης μιλά με επικεφαλής οργάνων της ΕΕ και ηγέτες άλλων χωρών, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται στα γραφεία της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης με τον ίδιο να να λέει: «Υπάρχει μια ατζέντα, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε».

Ο Ιωάννης Βραΐλας, Πρέσβης/Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ και η Αριστοτελία Πελώνη, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε Διεθνή Θέματα και Σχέσεις με Διεθνή ΜΜΕ, ξεναγούν τους θεατές του βίντεο στο TikTok στον χώρο, δίνοντας πληροφορίες για τη Σύνοδο.

Σε επόμενο πλάνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: «Κάναμε ένα διάλειμμα και μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Τώρα μπαίνουμε ξανά μέσα και αφήνουμε τα τηλέφωνα κλειδωμένα σε ένα ερμάριο».

Συνεχίζει εξηγώντας πως λειτουργεί η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες.

