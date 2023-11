Παράξενα

Κίνα: συνελήφθη γιατί ούρησε σε δεξαμενή με μπύρα

Η..,. περίεργη πράξη του αποτυπώθηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η κινεζική αστυνομία συνέλαβε έναν εργαζόμενο της ζυθοποιίας Tsingtao Brewery, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης να… ουρεί μέσα σε μια δεξαμενή με βύνη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Πινγκντού, μια πόλη της ανατολικής επαρχίας Σαντόνγκ στην Κίνα. Οι τοπικές αρχές που ερεύνησαν την υπόθεση ανέφεραν σήμερα ότι ο εργάτης συνελήφθη στις 22 Οκτωβρίου με την κατηγορία της σκόπιμης καταστροφής εταιρικής περιουσίας.

Ο συλληφθείς ούρησε στη δεξαμενή, την οποία είχαν μόλις αδειάσει. Ένας άλλος εργαζόμενος τον είδε στις κάμερες ασφαλείας και ανέβασε το βίντεο στην πλατφόρμα Douyin, το κινεζικό Tik Tok. Οι αρχές σφράγισαν τη δεξαμενή και απομάκρυναν όλη τη βύνη από την παραγωγή.

Η εταιρεία Tsingtao, μια από τις μεγαλύτερες ζυθοποιίες της Κίνας, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Weibo, ότι έλαβε μέτρα για να κλείσει τα «κενά στη διαχείριση της μεταφοράς των πρώτων υλών». Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η χρήση κλειστών βυτίων, ώστε να μην υπάρχει καμία επαφή του προσωπικού με τις πρώτες ύλες καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής της μπίρας. Θα εισάγει επίσης ένα «σύστημα αναγνώρισης συμπεριφοράς» με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανακοινώσεις τόσο της Tsingtao όσο και των τοπικών αρχών έγιναν βάιραλ στην πλατφόρμα Weibo, με πολλούς χρήστες ωστόσο να σημειώνουν ότι η ζημιά στη φήμη της εταιρείας είναι μη αναστρέψιμη. «Αυτό το επεισόδιο έκανε μεγάλη ζημιά στην Tsingtao, ανέφερε ο χρήστης Silver Hook Grass. «Οι εταιρείες τροφίμων και ποτών πρέπει να βρουν τρόπους για να διαχειρίζονται τη διαδικασία (παραγωγής), διαφορετικά μια σταγόνα ούρων μπορεί να καταστρέψει μια εταιρεία», πρόσθεσε.

