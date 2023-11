Παράξενα

Αυστραλία: Κατηγορείται για δολοφονία τριών συγγενών με δηλητηριώδη μανιτάρια

Ποια ειναι τα πρόσωπα του στενού οικογενειακού κύκλου της δράστιδος, που έχασαν την ζωή τους, ενώ ακόμη ένα επέζησε και νοσηλεύθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Μία γυναίκα ύποπτη για τον θάνατο τριών συγγενών της συνελήφθη προ ημερών στην Αυστραλία.

Η 49χρονη Έριν Πάτερσον, μαγείρεψε για τα πεθερικά της, τον άντρα της και την αδελφή της το Σάββατο 29 Ιουλίου, ωστόσο το γεύμα υποπτεύονται οι Αρχές ότι περιείχε δηλητηριώδη μανιτάρια. Και οι τέσσερις ένιωσαν αδιαθεσία μέχρι τα μεσάνυχτα εκείνο το βράδυ.

Η αδελφή της και η πεθερά της έφυγαν από τη ζωή σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, την Παρασκευή 4 Αυγούστου. Ο σύζυγός της πέθανε την επόμενη μέρα και ο πεθερός της έμεινε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά τελικά επέζησε.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα συνελήφθη τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της έρευνάς για τον θάνατο τριών ατόμων, που δηλητηριάστηκαν μετά από γεύμα σε ιδιωτική κατοικία.

"Δεν έκανα τίποτα", είπε η ίδια και ξέσπασε σε λυγμούς έξω από την οικία της και συνέχισε "Λυπάμαι πολύ που έχασαν τη ζωή τους. Απλώς δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έκανα τίποτα, τους αγαπώ και είμαι συντετριμμένη που έφυγαν".

Η Πάτερσον είπε στους αστυνομικούς ότι σέρβιρε το γεύμα και επέτρεψε στους καλεσμένους να επιλέξουν τα πιάτα τους. Έπειτα πήρε το τελευταίο πιάτο και έφαγε και η ίδια.

