Πέθανε ο Κώστας Κέκης

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Κώστα Κέκη.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο έχει σκορπίσει ο θάνατος του δημοσιογράφου Κώστα Κέκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

"Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Κώστα Κέκη, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από κοντά μας.

Ο Κώστας Κέκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών άρχισε να εργάζεται ως ρεπόρτερ στο προδικτατορικό «Έθνος», όπου παρέμεινε έως το 1971, οπότε πήγε στην «Εξπρές». Το 1978 ξεκίνησε η πολύχρονη συνεργασία του με την «Καθημερινή», στην οποία απασχολήθηκε ως συντάκτης τους κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ και αρθρογράφος. Παράλληλα, από το 1972 εργάζεται στην «ΥΕΝΕΔ» και στην εκπομπή «Σήμερα» ως ρεπόρτερ. Το 1977 ήταν προϊστάμενος του Γραφείου Ρεπορτάζ της ΕΡΤ ενώ για πολλά χρόνια υπήρξε ανταποκριτής της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες. Επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΡΤ.

Ο Κώστας Κέκης υπήρξε ένας συνεπής επαγγελματίας απόλυτα καταρτισμένος στο αντικείμενό του. Άνθρωπος ικανός, ευγενής και ευσυνείδητος διέγραψε μια σημαντική πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους του.

Ο τελευταίος χαιρετισμός στον Κώστα Κέκη θα δοθεί τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου στις 14.00 στη Ριτσώνα."

