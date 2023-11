Γάζα: Νεκροί Παλαιστίνιος δημοσιογράφος και η οικογένειά του

Στην τελευταία ανταπόκρισή του ο Μοχάμαντ Άμπου Χάταμπ μίλησε στην τηλεόραση για «τα νεκροτομεία που γεμίζουν από μάρτυρες και τα πτώματα που βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα».

Η επίσημη παλαιστινιακή τηλεόραση ανακοίνωσε απόψε ότι ένας από τους ανταποκριτές της στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκε νωρίτερα από ισραηλινό βομβαρδισμό στο διαμέρισμά του.

«Ο συνάδελφος Μοχάμαντ Άμπου Χάταμπ έγινε μάρτυρας μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι του στο Χαν Γιούνες» μετέδωσε το κανάλι Palestine TV.

Ιατρικές πηγές από το νοσοκομείο Νάσερ όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα είπαν σε έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου ότι από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν έντεκα άνθρωποι.

Στην τελευταία ανταπόκρισή του, λίγο πριν από τον θάνατό του, ο 52χρονος Μοχάμαντ Άμπου Χάταμπ μίλησε στην τηλεόραση για «τα νεκροτομεία που γεμίζουν από μάρτυρες και τα πτώματα που βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα».

Palestinian TV reporter Salman Al-Bashir threw the press vest to the ground live on air shortly after reporting the death of his colleague, Mohammed Abu Hatab.



He was killed along with his entire family. pic.twitter.com/Im892YckXf