Γάζα: Ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα που έχασε όλη του την οικογένεια μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Συγκλονίζουν όσα βίωσε ο ανταποκριτής του Al Jazeera, στη Λωρίδα της Γάζας. Αμέσως μόλις ολοκληρωσε την απευθείας μετάδοση, τον ειδοποίησαν οτι ξεκληρίστηκε η οικογένειά του.

Πάνω από το άψυχο σώμα του 15χρονου γιού του, ο πολύπειρος ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στη Γάζα, Ουέλ Αλ Νταχντού, θρηνεί τον χαμό του. Λίγο νωρίτερα στα συντρίμμια βλέπει νεκρή την μικρουλα κόρη του. Πιο κει, την γυναίκα του και 5 από τα ανίψια του.

Με λυγμούς, φορώντας ακόμη το αλεξίσφαιρο του γιλέκο, παίρνει στην αγκαλιά του ένα από τα μωρά της οικογένειάς του, και με λυγμούς το αποχαιρετά!

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουέλ Αλ Νταχντού μιλά στον ΑΝΤ1. Μας μιλά για την κορούλα του και τον 15χρονο γιό του, που είχε όνειρο να γίνει και εκείνος δημοσιογράφος.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψω τον αποχαιρετισμο της γυναίκας μου, του γιού μου που είχε όνειρο να γίνει ανταποκριτής στα Αγγλικά Μέσα Ενημέρωσης. Ο γιός μου σπούδαζε στο Αμερικανικό Σχολείο στη Γάζα. Δεν μπορώ να περιγράψω τον χαμό της κόρης μου. Ήταν μόλις 6 ετών, και φέτος θα άρχιζε το σχολείο», αναφέρει.

Ο γνωστός ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα είχε μολις ολοκληρώσει μια ακόμη απευθείας μετάδοση από την Γάζα, όταν τον ειδοποίησαν ότι ξεκληρίστηκε ολόκληρη η οικογένειά του.

«Είναι τοσο τραγικές οι συνθήκες, που αναγκάστηκα να θάψω την γυναίκα μου, τα παιδιά μου και τόσους συγγενείς μου σε ομαδικό τάφο, μακριά από εκεί που ζούμε, εκεί που είναι το σπίτι μας», είπε ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα.

Η γυναίκα του, τα παιδιά του και δεκάδες ακόμη συγγενείς του είχαν μετακινηθεί στο νότιο τμήμα της λωρίδας Γάζας, στο οποίο - σύμφωνα με τις υποδείξεις του ισραηλινού στρατού – θα έβρισκαν ασφάλεια οι άμαχοι. Αρχικά έμειναν στον καταυλισμό Νουσεράτ, όμως ο ίδιος ο δημοσιογράφος τους είχε στείλει να κρυφτούν -όπως λέει στον ΑΝΤ1- σε σπίτι συγγενούς, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Πολλές οικογένειες μετακινήθηκαν προς τα νότια της Γάζας γιατί οι Ισραηλινές δυνάμεις έλεγαν ότι εκεί υπάρχει ασφάλεια. Το σπίτι που τους φιλοξένησε ήταν ενός συγγενούς. Το βομβάρδισαν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 συγγενείς μου. Ο λαός της Γάζας είναι εκτεθειμένος σε συνθήκες που δεν έχει ξαναζήσει στο παρελθόν και πρέπει η κοινή γνώμη , η οποία προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου, που υποστηρίζει την δικαιοσύνη, να κοιτάξει και με τα δυο μάτια, όχι μόνο το ένα!», περιέγραψε ο Ουέλ Αν Νταχντού.

Ο Ουελ Αλ Νταχντού ζητά ο κόσμος που παρακολουθεί τα όσα μεταδίδονται, να απαιτήσει από τους διεθνείς οργανισμούς να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες προστασίας για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

