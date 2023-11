Αθλητικά

WTA FInals - Σάκκαρη: “Αντίο” στη σεζόν με τρίτη ήττα (εικόνες)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να πετύχει τη νίκη γοήτρου σε βάρος της εξαιρετικής Τζέσικα Πεγκούλα στο τελευταίο της ματς για τη φετινή σεζόν.

Με νέα ήττα, τρίτη στη σειρά, στο πλαίσιο των WTA Finals, ολοκλήρωσε την παρουσία της στην εφετινή σεζόν η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήθελε πάρα πολύ να κλείσει νικηφόρα την χρονιά, μόνο και μόνο για το γοήτρό της μιας και το παιχνίδι με την Τζέσικα Πεγκούλα δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, παρ΄ όλα αυτά δεν τα κατάφερε κι «αποχαιρέτησε» με μία ακόμη ήττα, 2-0 (6-3, 6-2).

Εβδομήντα εννέα λεπτά χρειάστηκε η Αμερικανίδα για να κάνει το 3Χ3 στο Bacalar Group (πρωτοπόρος) απέναντι στο νο9 της παγκόσμιας κατάταξης. Διαχειρίστηκε καλύτερα τις δύσκολες καιρικές συνθήκες στο Κανκούν (το ματς διεξήχθη κάτω από πολύ δυνατό αέρα), ενώ από την άλλη η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό από το σερβίς της, με συνέπεια να υποπέσει σε πολλά λάθη που της προκάλεσαν εκνευρισμό

Παρά την άσχημη πορεία της στη διοργάνωση, η 28χρονη πρωταθλήτρια θα ολοκληρώσει το 2023 μέσα στην πρώτη 10άδα (νο9) για τρίτη διαδοδική χρονιά, έχοντας πάρει το τρόπαιο στην Γουαδαλαχάρα, που αποτελεί και την κορυφαία έως τώρα διάκριση στην καριέρα της (δύο τίτλοι).

Στο ματς με την Πεγκούλα η κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών στην Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς να «κυνηγά» την Αμερικανίδα (4-1) και παρότι μείωσε σε 5-3, η Πεγκούλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να κλείσει το σετ με 6-3 και να πάρει το προβάδισμα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο με την Πεγκούλα να κάνει δύο μπρέικ πολύ νωρίς και να παίρνει... καθαρό προβάδισμα με 4-0. Η Σάκκαρη πήρε πίσω το ένα, μείωσε σε 4-2, αλλά και πάλι η Αμερικανίδα με δύο συνεχόμενα γκέιμ έκλεισε τον αγώνα (2-0).

Η 28χρονη πρωταθλήτρια κλείνει τη σεζόν με ρεκόρ 38-25, ενώ η Πεγκούλα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στα ημιτελικά από το Chetumal Group. Για τη δεύτερη θέση του Bacalar Group θα παλέψουν οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα.

Το ματς ξεκίνησε τα ξημερώματα της Παρασκευής, αλλά διακόπηκε στο δεύτερο σετ λόγω βροχής. Η Σαμπαλένκα πήρε το πρώτο σετ με 6-2, αλλά στο δεύτερο η Ριμπάκινα είχε το προβάδισμα με 5-3 στα γκέιμ, ενώ σέρβιρε για να ισοφαρίσει.

