Κοινωνία

Έλληνες της Γάζας: Εκεί όλοι περιμένουν να πεθάνουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Αθήνα έφτασαν οι έντεκα από τους 16 Έλληνες της Γάζας. Πώς έφυγαν από την κόλαση.

-

Ρεπορτάζ Κέλλυ Χεινοπώρου , Αναστασία Σταθοπούλου

O Aλέξανδρος Φαγιάντ είναι ένας από τους 16 Έλληνες που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από την κόλαση της Γάζας. Όταν έφτασε στην Αθήνα, έπεσε στην αγκαλιά της συζύγου του, έσφιξε ξανά την οικογένειά του. Η καρδιά του όμως παρέμεινε – όπως λέει- πίσω, στη Γάζα και στους ανθρώπους της που αργοπεθαίνουν.

«Όλοι περιμένουν αλήθεια, να πεθάνουν, δεν έχουν ελπίδα καμία. Έτσι όπως χτυπάνε δύσκολα να γλυτώσει κανείς και όσο περνάνε μέρες θα γίνεται και πιο δύσκολα», είπε ο Αλέξανδρος Φαγιάντ, ο 57χρονος Έλληνας, με παλαιστινιακή καταγωγή, που μένει με την γυναίκα του και το παιδί τους στην Αθήνα, αλλά είχε βρεθεί στην Γάζα για οικογενειακές υποθέσεις λίγο πριν έναρξη του πολέμου και εγκλωβίστηκε στην Λωρίδα. Έζησε πρωτόγονες καταστάσεις: είδε νεκρούς να κείτονται στους δρόμους, έτρωγε χόρτα και ό,τι έβρισκαν για να επιβιώσει. Όταν άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα, χωρίς καύσιμα, αναγκάστηκε με τα πόδια να περπατήσει έως τα σύνορα

«Φτάσαμε έως ένα σημείο και μετά με τα πόδια . Δεν υπάρχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, ακόμα και κονσέρβες , ο κόσμος έχει γύρισε σε πρωτόγονα πράγματα», περιγράφει κατά την άφιξή του στην Αθήνα.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφτασε η πτήση στο Ελ. Βενζέλος από Κάιρο , οι 11 Έλληνες που πέρασαν χθες από την μεθόριο της Ράφα, στα σύνορα Γάζας με Αίγυπτο. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε δυνατότητα φιλοξενίας στην δομή της Ελευσίνας, εκεί διαμένουν και οικογένειες Ουκρανών προσφύγων.

Ο Ελσάμι Σαλάχ, Παλαιστίνιος γιατρός στη Γάζα, είπε στα ελληνικά στον ΑΝΤ1 πως δεν έχει σκοπό να φύγει από τη Γάζα. «Δεν μπορώ να πάω πουθενά γιατί το Ισραήλ ελέγχει όλες τις «πόρτες». Εγώ προσωπικά δεν φεύγω, μένω μέχρι να πεθάνω εδώ. Είναι παρά πολύ άνθρωποι γύρω μας, είναι πάνω από 24.000 οι τραυματίες μέχρι τώρα και δεν έχουν κρεβάτια να κοιμηθούν στα νοσοκομεία».

Με αυτοθυσία, γιατροί, νοσηλευτές, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων παραμένουν στην πόλη της Γάζας, για να βοηθήσουν τον άμαχο πληθυσμό της.

Aπό το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται:

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης, 16 Έλληνες πολίτες απεγκλωβίστηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας και 11 εξ αυτών μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με τη σημερινή πτήση της Aegean από το Κάιρο της Αιγύπτου στην Αθήνα. Μεταξύ των Ελλήνων που αφίχθηκαν στη χώρα μας συμπεριλαμβάνονται και δύο οικογένειες.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από την πρώτη στιγμή, έθεσε τη δομή της Ελευσίνας σε ετοιμότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή φιλοξενίας σε όσες και όσους το επιθυμούν. Στη δομή φιλοξενίας της Ελευσίνας διαμένουν σήμερα οικογένειες Ουκρανών προσφύγων.

Συνιστά πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η προσφορά στήριξης τόσο σε πολίτες τρίτων χωρών, όσο και σε Έλληνες πολίτες.

Υπενθυμίζεται η παροχή φιλοξενίας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας στη δομή του Κουτσόχερου, στην οποία διαμένουν μέχρι και σήμερα 143 πολίτες, αλλά και τώρα στους Έλληνες, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή του Ελληνικού κράτους και κατάφεραν μέσω της Αιγύπτου να μετακινηθούν στη χώρα μας.

Τους 11 Έλληνες πολίτες υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Δημήτρης Ιατρίδης, και αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών».

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Συζητήθηκε η έφεσή του για το “Ντέρμπι των αιωνίων”

Σεισμός στην Εύβοια: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο δελτίο του ΑΝΤ1

Πάτρα - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Πανεπιστήμιο (βίντεο)