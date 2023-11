Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζούκερμπεργκ: Στο χειρουργείο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, η εταιρείας πίσω από τα Facebook και Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες μετά την επέμβαση στα social media του.

Ο Mark Zuckerberg εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από την πρόσφατη προπόνησή του στις πολεμικές τέχνες, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε: «Έπαθα ρήξη χιαστού στο σπάρινγκ και μόλις βγήκα από το χειρουργείο. Είμαι ευγνώμων για τους γιατρούς και την ομάδα που με φρόντισαν. Προπονούμουν για έναν αγώνα ΜΜΑ στις αρχές του επόμενου έτους, αλλά τώρα αυτό καθυστερεί λίγο. Ακόμα ανυπομονώ να το κάνω αφού αναρρώσω. Ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη».

