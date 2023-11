Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: Αναζωπύρωση στο χωριό Σχιζάλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανίερος σύμμαχος της πυρκαγιάς ο πανίσχυρος άνεμος.

-

Αγωνία και τρόμο έζησαν για άλλη μια φορά οι κάτοικοι της Εύβοιας από τη φωτιά στην Κάρυστο. Μεγάλη αναζωπύρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο τη νύχτα στο χωριό Σχιζάλη και σε δεκάδες άλλα χωριά στον Καβοντόρο, το νοτιότερο άκρο του νησιού, καθώς οι άνεμοι ενισχύθηκαν και πάλι.

Νωρίτερα ήταν καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα υπόλοιπα μέτωπα. Να υπενθυμίσουμε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου στην Αμυγδαλιά.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, υδροφόρες του Δήμου Καρύστου και εθελοντές πυροσβέστες.

«Υπάρχουν δεκάδες νεκρά ζώα, έχουν καεί μαντριά. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει όλη την Αμυγδαλιά. Η φωτιά αυτή την ώρα κατευθύνεται προς Καλαμάκι έχει περάσει από παρά πολλά χωριά της περιοχής, ωστόσο αφήνει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα η κατάσταση είναι παρά πολύ δύσκολη», δήλωσε χαρακτηρίστηκα κάτοικος της περιοχής στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας evima.gr.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κάηκαν και αποθήκες με ζωοτροφές.

Πηγή: Evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)