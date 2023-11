Κόσμος

Μπλίνκεν και Αμπάς συναντήθηκαν στη Δυτική Όχθη (εικόνες)

Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Υπουργόος Εξωτερικών επισκέπτεται τη Δυτική Όχθη.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν είχε σήμερα συνομιλίες με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα καθώς η διεθνής κοινότητα φοβάται ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη.

Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, που προκλήθηκε από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, έπειτα από πολλές επισκέψεις του στο Ισραήλ και στην Ιορδανία.

