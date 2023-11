Life

Αντζελίνα Τζολί: Απογοητευμένος ο πατέρας της με όσα είπε για το Ισραήλ

Την ενόχληση αλλά και την απογοήτευσή του, λόγω των πρόσφατων δηλώσεων της κόρης του, εξέφρασε μέσα από βίντεο στα social media, ο πατέρας της Αντζελίνα Τζολί, Γιόν Βόιτ.

Ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ Γιον Βόιτ, πατέρας της Αντζελίνα Τζολί, εξέφρασε το Σάββατο την απογοήτευσή του για τις πρόσφατες δηλώσεις της κόρης του ότι το Ισραήλ μετατρέπει τη Γάζα σε «μαζικό τάφο».

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram στις 2 Νοεμβρίου, η Τζολί επέκρινε τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως «εσκεμμένο βομβαρδισμό παγιδευμένου πληθυσμού» και «δολοφονία», κατηγορώντας τους παγκόσμιους ηγέτες ότι «είναι συνένοχοι στα εγκλήματα του πολέμου» όταν εμποδίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ζητώντας κατάπαυση του πυρός. Ο Βόιτ, από την πλευρά του, που έχει κάνει έντονες δηλώσεις υπέρ του Ισραήλ στο παρελθόν, τόνισε τη θρησκευτική πτυχή του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τον ως αγώνα για τη «δικαιοσύνη των παιδιών του Θεού στους Αγίους Τόπους», σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Η ανάρτηση του Γιον Βόιτ

«Είμαι πολύ απογοητευμένος που η κόρη μου, όπως και πολλοί άλλοι, δεν έχει κατανόηση της δόξας του Θεού, της αλήθειας του Θεού. Το θέμα εδώ είναι η καταστροφή της ιστορίας της γης του Θεού, της ιερής γης, της γης των Εβραίων. Ο ισραηλινός στρατός πρέπει να προστατεύσει τη γη του Ισραήλ και τον λαό του, πρόκειται για πόλεμο. Ρωτήστε τον Θεό: ''μαθαίνω την αλήθεια; Ή μου λένε ψέματα και κάνω όπως όλοι οι άλλοι;", γιατί φίλοι μου, όσοι καταλαβαίνουν την αλήθεια βλέπουν το ψέμα. Βλέπουν ότι το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση και ότι αυτά τα κτήνη θέλουν να εξαλείψουν τους Εβραίους, τον Χριστιανισμό», είπε ο Βόιτ. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός κατήγγειλε τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς ως «απάνθρωπη τρομοκρατία εναντίον αθώων μωρών, μητέρων, πατεράδων, παππούδων και γιαγιάδων» ενώ επέκρινε τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές: «Εσείς οι ανόητοι αποκαλείτε το Ισραήλ “πρόβλημα”». Θεώρησε επίσης, τη Χαμάς υπεύθυνη για τα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα, τονίζοντας την κατάχρηση της διεθνούς βοήθειας και τη χρήση ανθρώπινων ασπίδων. «Τους δόθηκαν τεράστιες εισροές χρημάτων, που δεν μοιράστηκαν με τον κόσμο. Έφτιαξαν όπλα», είπε ο Βόιτ, συμπληρώνοντας ότι οι κάτοικοι της Γάζας «είναι αιχμάλωτοι της βάρβαρης χώρας που τους χρησιμοποιεί ως ασπίδες. Η Χαμάς καταστρέφει τους δικούς της ανθρώπους», πρόσθεσε. Χαιρέτισε επίσης, τον «μεγάλο ηρωισμό» του εβραϊκού λαού μπροστά σε μια σειρά από τραγωδίες σε όλη την ιστορία του, από το Ολοκαύτωμα μέχρι το πρόσφατο «Ολοκαύτωμα της Χαμάς», όπως το αποκάλεσε.

Truth and lies pic.twitter.com/HkvbVWpFcD — Jon Voight (@jonvoight) November 4, 2023

Πέρυσι, ο Βόιτ επισκέφθηκε το Ισραήλ και περιόδευσε σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, όπου συνάντησε τον Γιόσι Νταγκάν, επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Σαμάρειας ο οποίος χάρισε στον ηθοποιό ένα μπουκάλι κρασί από το οινοποιείο Har Bracha και του είπε ότι ήταν «μεγάλη τιμή να φιλοξενήσω έναν σημαντικό ηθοποιό όπως εσύ και, κυρίως, έναν φίλο του Ισραήλ». Σύμφωνα με δήλωση του συμβουλίου, ο Βόιτ είπε τότε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ιουδαία και η Σαμάρεια ονομάζονται Δυτική Όχθη, όταν είναι σαφές ότι αν κοιτάξετε έναν χάρτη, η Σαμάρεια βρίσκεται στην καρδιά της Γης του Ισραήλ».

Οι απόψεις της Αντζελίνας Τζολί

Η Αντζελίνα Τζολί, πριν από τρεις ημέρες, είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media για να τοποθετηθεί για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Στον απόηχο του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η Χολιγουντιανή σταρ κι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε σταθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων και είχε στείλει το δικό της μήνυμα, με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τα κτίρια στη Γάζα, που έχουν βομβαρδιστεί, η Αντζελίνα Τζολί είχε γράψει: «Πρόκειται για τον σκόπιμο βομβαρδισμό ενός παγιδευμένου πληθυσμού που δεν έχει πουθενά να διαφύγει. Η Γάζα είναι μια υπαίθρια φυλακή εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και μετατρέπεται γρήγορα σε μαζικό τάφο». Συνεχίζοντας είχε γράψει: «Το 40% των νεκρών είναι αθώα παιδιά. Ολόκληρες οικογένειες δολοφονούνται. Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί και με την ενεργό υποστήριξη πολλών κυβερνήσεων, εκατομμύρια Παλαιστίνιοι άμαχοι –παιδιά, γυναίκες, οικογένειες– τιμωρούνται συλλογικά και απανθρωποποιούνται, ενώ παράλληλα στερούνται τρόφιμα, φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Αρνούμενοι να απαιτήσουν μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός και εμποδίζοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να επιβάλει μια τέτοια κατάπαυση και στα δύο μέρη, οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα».

View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)

